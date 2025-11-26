 Aller au contenu principal
Deere prévoit un repli de son bénéfice net pour l'exercice 2025/2026
information fournie par AOF 26/11/2025 à 14:12

(AOF) - Au titre de son exercice 2024/2025, Deere & Company a généré un bénéfice net part du groupe de 5,027 milliards de dollars, soit 18,50 dollars par action. Il est en baisse comparé à la même période il y a un an : 7,1 milliards de dollars, soit 25,62 dollars par action. Les ventes nettes reculent sur cet exercice : 38,91 milliards de dollars, contre 44,75 milliards de dollars un an auparavant. Pour l'exercice 2025/2026, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole anticipe un recul de son bénéfice net part du groupe.

Il est attendu entre 4 et 4,75 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DEERE & CO
498,155 USD NYSE +2,24%
