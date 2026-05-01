Deere nomme Brent Norwood, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur financier

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Le constructeur de tracteurs Deere DE.N a nommé vendredi Brent Norwood, un cadre de l'entreprise , au poste de directeur financier, suite au départ en février de Joshua Jepsen, directeur financier de longue date .

Norwood, qui occupait jusqu'à présent les fonctions de vice-président et de directeur financier de la division Construction et Foresterie de Deere ainsi que de John Deere Power Systems, prendra ses fonctions le 1er mai, a indiqué la société.

Employé de longue date chez Deere depuis plus de vingt ans, Norwood a rejoint la société en tant que responsable de programme et a occupé divers postesdans les domaines du marketing international, du développement commercial et des relations avec les investisseurs.

Âgé de 44 ans, " c'est un leader confirmé qui possède une expertise financière approfondie, un sens aigu de la stratégie et une approche rigoureuse de l'allocation des capitaux ", a déclaré le président-directeur général John May dans uncommuniqué.

Deere fait partie de plusieurs grandes entreprises industrielles américaines touchées par les droits de douane imposés par le président Donald Trump sur les importations de matières premières, bien quecertainsde ces droits aient été annulés par la Cour suprême en février.

Après le départ de Jepsen, Deere avait nommé Ryan Campbell au poste de directeur financier par intérim. La société devrait publier ses résultats du deuxième trimestre dans le courant du mois.