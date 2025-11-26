Deere : hausse du chiffre d'affaires, baisse du BPA, résultats attendus mercredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le BUZZ publié mardi sans changement)

26 novembre - ** Les actions de Deere & Co DE.N sont en hausse de 2,5% dans les échanges de l'après-midi de mardi, ainsi que les gains du marché plus large, le fabricant d'équipement agricole devant annoncer un chiffre d'affaires plus élevé d'une année sur l'autre, mais un bénéfice par action plus faible dans ses résultats trimestriels attendus avant la cloche d'ouverture mercredi ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 9,85 milliards de dollars pour le quatrième trimestre fiscal, contre 9,28 milliards de dollars pour la période comparable de l'année précédente, et à un bénéfice par action de 3,85 dollars, contre 4,55 dollars il y a un an, selon LSEG ** L'objectif de cours médian à 12 mois sur l'action est de517,50 $; l'action est maintenant à 499,42 $ ** En août, Deere a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel et a mis en garde contre un impact plus important que prévu des tarifs douaniers ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent14 notes"achat fort" ou "achat", 10 notes "maintien" et 1 note "vente", selon LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, DE est en hausse d'environ 18 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 15 % pour le S&P 500 .SPX .