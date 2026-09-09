L'illustration montre le logo de Deepseek et les mots « Intelligence artificielle (IA) ».

DeepSeek, la startup chinoise d'intelligence ‌artificielle (IA), a mandaté CITIC Securities en vue d'une introduction en Bourse (IPO) sur le STAR Market ​de Shanghai, dédié aux valeurs technologiques, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

La société basée à Hangzhou prévoit d'engager le processus devant conduire à son IPO cette ​année, ont précisé ces sources, qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel des discussions.

La date d'une ​éventuelle opération, le montant qu'elle pourrait lever ⁠et sa valorisation cible n'ont pas encore été arrêtés, selon les sources.

Ces discussions ‌interviennent alors que DeepSeek cherche de nouveaux financements pour renforcer ses capacités de calcul, développer ses modèles d'IA et recruter ou retenir les ​talents, dans un contexte de ‌concurrence accrue entre les principaux acteurs chinois et américains du ⁠secteur.

DeepSeek mène actuellement un tour de table qui la valoriserait à 500 milliards de yuans (64 milliards d'euros), a rapporté Reuters en juillet.

Selon des sources et des documents publiés ⁠par des investisseurs, la ‌startup a levé environ 7,4 milliards de dollars (6,4 milliards d'euros) en ⁠juin, sur la base d'une valorisation post-financement supérieure à 50 milliards de dollars.

Une autre ‌source indique que le fondateur Liang Wenfeng espère que les fonds ⁠levés aideront le groupe à retenir ses chercheurs clés. L'entreprise a ⁠récemment perdu plusieurs talents ‌au profit de concurrents mieux financés, notamment ByteDance et Xiaomi.

Les acteurs chinois et US de l'IA se ruent vers la cote

Le ‌projet d'IPO de DeepSeek intervient alors que ses concurrents se tournent eux aussi vers les marchés financiers pour ​financer la course à l'IA, gourmande en capacité de calcul, en infrastructures et en talents.

Entrés en Bourse à Hong Kong cette année, les développeurs chinois Z.AI ⁠et MiniMax restent loin des valorisations visées par les groupes américains.

Certains investisseurs estiment qu'Anthropic, à l'origine notamment de Claude, pourrait être valorisée jusqu'à 2.000 milliards de dollars lors de son IPO, contre jusqu'à 1.000 milliards pour OpenAI.

Cet écart reflète la difficulté des développeurs chinois d'IA à transformer leurs avancées technologiques en bénéfices.

(Reportage Reuters, version française Aleksandra ​Kret, édité par Augustin Turpin)