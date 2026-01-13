Decoy Therapeutics progresse grâce à la Fondation Gates qui soutient l'accès aux médicaments antiviraux

13 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Decoy Therapeutics DCOY.O augmentent de 6,99% à 0,872 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle a conclu un accord avec la Fondation Gates pour développer une plateforme de fabrication de médicaments antiviraux

** La plateforme vise à rendre les antiviraux largement disponibles dans les pays à faibles et moyens revenus, selon la société

** La technologie appelée IMP3ACT permet de concevoir et de produire rapidement des médicaments contre les virus tels que la grippe et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, ajoute la société

** La société prévoit de valider la plateforme avec un spray nasal expérimental pour prévenir les infections à coronavirus chez les personnes immunodéprimées

** Le candidat antiviral principal devrait être soumis aux autorités de réglementation américaines d'ici un an, selon DCOY

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 97 % au cours de l'année écoulée