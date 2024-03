Découvrez notre programme de webinaires à l'occasion de la semaine de l'éducation financière

educ fi

Cette année, la « Global Money Week », semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 18 au 22 mars 2024. Le thème de cette 12ème édition est « Protect your money, secure your future », « Protège ton argent, assure ton avenir ! ». A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com. Voici le programme :

Lundi 18 mars :

18h30 : Education financière : et si on arrêtait d'être au fond de la classe ?

Seulement 2 Français sur 10 disent avoir un niveau satisfaisant*. Quels sont les leviers possibles pour que la compréhension de ces sujets ne soit pas réservée à une élite ?

Intervenants : Marc Lefebvre, président de Place des Investisseurs (ex F2IC) et Alexis Janin, directeur des activités de cotation PME et ETI France chez Euronext.

19h : apprendre à gérer son budget

Et si l'éducation financière ça commencait par la bonne gestion de vos finances personnelles ? Au cours de ce webinaire, on vous donnera les clés pour apprendre à bien gérer un budget.

Intervenant : Maeva, fondatrice de la plateforme MonBudgetBento

Mardi 19 mars

18h30 : Gare aux arnaques ! Arnaque aux faux conseillers, SMS frauduleux, etc... Apprenez à vous protéger.

Intervenants : Emmanuel Bolloré, analyste risque opérationnel et Benoit Berville, Expert sécurité des systèmes d'information chez BoursoBank.

Mercredi 20 mars

18h30 : Epargne : et si vous preniez le pouvoir sur votre argent ?

Comprendre des notions de base comme l'inflation, les taux d'intérêt ou encore les intérêts composés, c'est essentiel pour pourvoir faire les bons choix en terme de finances personnelles. Notre intervenant dressera également de la façon la plus exhaustive possible les différents supports pour épargner et investir.

Intervenant : Thibault Dreux, directeur d'équipe service client chez BoursoBank

Jeudi 21 mars

18h30 : Toi, toi, mon toit

L'immobilier c'est pour la plupart d'entre nous synonyme d'acheter sa résidence principale mais il existe aussi d'autres options pour s'engager dans cette aventure. Les SCPI, ça vous parle ? Au cours de ce webinaire, nous aborderons également les questions de fiscalité et de succession.

Intervenants : Salima Dahmani, notaire associée, Florence Verdon, responsable marketing crédits immobiliers chez BoursoBank et Nicolas Van Den Hende, directeur de l'épargne chez Sofidy.

*Enquête réalisée par la Banque de France du 1er au 20 juin 2023 sur internet et par téléphone auprès de 2176 Français âgés de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.