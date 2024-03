Epargne : et si vous preniez le pouvoir sur votre argent ?

information fournie par Boursorama • 21/03/2024 à 15:44

Comprendre des notions de base comme l'inflation, les taux d'intérêt ou encore les intérêts composés, c'est essentiel pour pourvoir faire les bons choix en terme de finances personnelles. Faire les bons choix, cela passe aussi par une bonne connaissance de vos projets et de votre "profil d'investisseur". Notre intervenant dresse également de la façon la plus exhaustive possible les différents supports pour épargner et investir.

Cette année, la « Global Money Week », semaine de l'éducation financière en France, a lieu du 18 au 22 mars 2024. Le thème de cette 12ème édition est « Protect your money, secure your future », « Protège ton argent, assure ton avenir ! ».

A cette occasion, Boursorama organise toute la semaine des webinaires à suivre en direct sur son portail d'information économique et financière boursorama.com.