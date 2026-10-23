Deckers recule après avoir manqué ses prévisions de chiffre d'affaires ; Piper abaisse sa recommandation à « sous-pondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour)

23 octobre - ** L'action de Deckers Outdoor, propriétaire de la marque Hoka DECK.N , a chuté jusqu'à 8,2 % à 78,25 dollars

** La société a indiqué que les remises agressives pratiquées par ses concurrents avaient pesé sur son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, soulignant les défis auxquels sont confrontées les marques de chaussures haut de gamme alors que les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs dépenses

** La société a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,48 milliard de dollars, inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 1,51 milliard de dollars, bien que son bénéfice ait progressé de 27 % au cours du trimestre clos le 30 septembre

** Piper Sandler abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer » et réduit son objectif de cours de 100 $ à 75 $

** La société de courtage s’attend à ce que les conditions restent difficiles jusqu’à l’été ou l’automne prochain, tandis que la demande plus faible que prévu pour certains produits HOKA et les stocks élevés de Clifton 10 pourraient exercer une pression supplémentaire sur la valorisation du titre

** Sur 28 courtiers, 13 attribuent à l’action la note « acheter » ou supérieure, 11 « conserver » et 4 « vendre »; leur objectif de cours médian est de 105 dollars – données compilées par LSEG

** Le titre a reculé d’environ 17,7 % depuis le début de l’année, sous-performant la hausse de 11,9 % enregistrée par l’indice S&P 500 .SPX au cours de la même période