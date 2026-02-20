 Aller au contenu principal
Deckers Outdoor progresse, Argus passe à "acheter" en raison des fortes ventes de UGG et de HOKA
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Les actions du fabricant de chaussures Deckers Outdoor DECK.N augmentent de 1% à 119,25 dollars

** Argus Research fait passer DECK de "hold" à "buy" (achat)

** Argus indique que DECK semble de nouveau sur la bonne voie avec une trajectoire de croissance des ventes et des prévisions fiables

** DECK est le fabricant et le distributeur des marques de chaussures populaires UGG et HOKA

** Les deux marques ont enregistré une croissance des ventes au cours des quatre derniers trimestres, y compris au troisième trimestre, avec une hausse de 5 % pour UGG et de 19 % pour HOKA d'une année sur l'autre - Argus

** Les actions DECK ont surperformé au cours des trois derniers mois, augmentant de 41% par rapport à une augmentation de 4% pour le S&P 500, selon la société de courtage

** 14 des 27 analystes estiment que l'action est "fortement achetée" ou "achetée", 10 "conservée" et 3 "vendue" ou "fortement vendue"; leur prévision médiane est de 129 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, DECK a progressé de 13,8% depuis le début de l'année

