Deckers Outdoor porté par une note de Piper Sandler

L'action Deckers Outdoor s'inscrit en nette hausse lundi, portée par un relèvement de recommandation de broker, qui incite les investisseurs à déboucler leurs positions vendeuses à quelques jours de la publication des résultats trimestriels du propriétaire de la marque UGG.

Peu avant 11h00 (heure de New York), le titre du fabricant de chaussures, vêtements et accessoires s'adjuge 2,5%, à 95,9 dollars, alors que l'indice S&P 500 recule de 0,1%.

Dans une note de recherche publiée ce jour, Piper Sandler indique avoir relevé son opinion sur la valeur à neutre, avec un objectif de cours rehaussé à 100 dollars.

Un quatrième trimestre attendu au-dessus du consensus

Les analystes expliquent tabler sur une solide publication au titre de son 4ème trimestre fiscal 2026, dont les résultats sont attendus le 21 mai prochain.

Le courtier dit tabler sur un bénéfice par action (BPA) de 1 dollar, contre une prévision précédente de 0,94 dollar et un consensus de marché actuellement logé à 0,83 dollar.

Il s'attend par ailleurs à ce que le groupe dévoile des prévisions pour l'exercice 2026/2027 globalement en ligne avec les attentes du marché, de nature à rassurer les investisseurs sur la trajectoire à moyen terme de l'entreprise.

Le professionnel souligne que ce relèvement intervient au moment où le sentiment général du marché à l'égard du dossier s'est fortement détérioré ces derniers mois, créant les conditions d'un vigoureux rebond technique. Le nombre de titres vendus à découvert a en effet bondi d'environ 40% depuis la précédente publication financière de janvier, fait-il remarquer.

Une valorisation jugée peu exigeante

Avec un multiple de valorisation jugé "peu exigeant" de 13 fois le BPA, le titre offre un point d'entrée attractif pour les acheteurs, poursuit-il, tout en conseillant aux investisseurs ne pas céder à un optimisme excessif, justifiant le maintien d'une recommandation neutre plutôt qu'un passage à une recommandation "surpondérer".

Si le segment du running performance (chaussures de course) conserve une dynamique très favorable, des signes de ralentissement apparaissent sur le créneau du running lifestyle (mode), dans un environnement concurrentiel devenu plus intense.

La marque phare Hoka suscite également quelques interrogations à plus long terme : selon les analystes, elle reste encore trop peu diversifiée dans son design et demeure très dépendante de son positionnement historique sur les modèles à amorti maximal.