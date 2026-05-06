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Deckers Outdoor en hausse après la révision à la hausse de Bernstein
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de Deckers Outdoor DECK.N , société mère de Hoka, progresse de 3,5% à 102 $ en pré-ouverture

** La société de courtage Bernstein relève la note du titre de "sous-performance" à "performance du marché" et augmente son objectif de cours de 10 $ à 100 $

** Il estime qu'après deux années de ralentissement de la croissance des ventes et des bénéfices, "le pire est passé" et que les estimations de Wall Street semblent désormais "plus réalistes", le rapport risque/rendement de l'action étant plus équilibré

** Nous considérons désormais l'activité comme plus stable à moyen terme, les deux marques étant relativement matures aux États-Unis mais en pleine croissance à l'international - société de courtage

** Il estime que le recul du titre le rend correctement valorisé, la société de courtage ne voyant plus de risque de baisse significatif

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé d'environ 5% depuis le début de l'année et affichait une baisse d'environ 49% en 2025

** La note moyenne de 27 analystes est "acheter", avec un objectif de cours médian de 129 $ – données compilées par LSEG

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DECKERS OUTDOOR
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 12:54:52.

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