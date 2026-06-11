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Décision de la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
information fournie par Boursorama 11/06/2026 à 11:54

Christine Lagarde devrait annoncer ce jeudi une hausse de 25 points de base, qui porterait le taux de dépôt à 2,25%, une décision présentée comme une réponse à une inflation plus persistante que prévu. Elle devrait mettre en avant le rôle du choc énergétique, dont les effets continueraient d'alimenter la hausse des prix, y compris dans les services.

À lire aussi | La BCE s'apprête à relever ses taux alors que les risques d'inflation refont surface

Dans le même temps, elle fera sans doute état d'un affaiblissement de la croissance et un environnement plus incertain. Le message devrait rester prudent : une décision jugée appropriée au regard des données actuelles, mais sans indication claire sur la suite.

La présidente de la BCE devrait insister sur une approche au cas par cas, dépendante des données, en soulignant que toutes les options resteraient ouvertes face aux incertitudes sur la trajectoire de l'inflation.

Banques centrales
BCE
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1 commentaire

  • 12:42

    la vielle nouille est encore là ? purée, toute à l image de l europe...un continent de vieux entrain de se faire dégager

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