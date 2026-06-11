La Crimée à court de carburant après une nouvelle nuit de frappes ukrainiennes

Pénurie de carburant en Crimée sur fond de conflit entre la Russie et l'Ukraine

Les stations-service de Crimée étaient à ‌court d'essence jeudi, ont constaté des journalistes de Reuters, alors que l'offensive ukrainienne contre les voies d'approvisionnement de ​la péninsule contrôlée par la Russie s'intensifie.

Selon un journaliste de Reuters présent à Sébastopol, la plupart des stations-service de la plus grande ville de Crimée n'ont plus de carburant, malgré des mesures de rationnement mises en oeuvre ​depuis plusieurs semaines.

Un autre, dans la station balnéaire d'Eupatoria, a indiqué qu'une longue file d'attente s'était formée devant la seule station-service de la ​ville encore ouverte.

Kyiv, comme ses soutiens occidentaux, ne reconnaît pas ⁠l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

L'Ukraine concentre ses frappes de drones contre les ‌deux principales voies d'approvisionnement de la péninsule, dans les régions contrôlées par Moscou dans le sud-est de son territoire et dans le détroit de Kertch reliant la Crimée à ​la péninsule russe de Taman.

Les autorités ‌locales ont imposé un rationnement du carburant et certaines denrées alimentaires commencent également ⁠à manquer.

Selon des données compilées par Reuters, des pénuries de carburant ont été signalées, par les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux, dans 13 régions. Seules trois régions, la Crimée et deux régions de Sibérie, ont ⁠officiellement confirmé ces pénuries.

La ‌plupart des autres régions disent que la situation est sous contrôle et que d'éventuelles ⁠perturbations sont dues à des achats panique. Moscou nie l'existence de tout problème d'approvisionnement en carburant.

Le gouverneur de ‌Sébastopol nommé par la Russie, Mikhaïl Razvozhaev, a déclaré mercredi que l'approvisionnement en carburant de ⁠la ville avait été retardé car les camions n'avaient pas pu l'acheminer en ⁠raison des récentes frappes ukrainiennes.

Le ‌carburant parvenait auparavant en Crimée par barge jusqu'à un terminal pétrolier de la ville de Feodosia, mais ces ​approvisionnements ont été interrompus après des frappes ukrainiennes contre ‌le terminal au mois d'avril.

À Sébastopol, le gouverneur a déclaré que des drones ukrainiens avaient provoqué des dégâts mineurs pendant la nuit, ​précisant que 33 d'entre eux avaient été abattus.

Le gouverneur de la partie de la région de Kherson contrôlée par Moscou, qui borde la Crimée au nord, a déclaré que l'Ukraine avait pris pour cible des ⁠ponts dans la région, causant quelques dégâts.

Selon les autorités, Kyiv a également frappé le sud de la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi, provoquant notamment un incendie à la raffinerie de pétrole d'Afipsky, qui a depuis été éteint.

Le gouverneur de l'Adyguée voisine a également fait état de dégâts sur des infrastructures civiles dans toute la région.

(Reportage de Reuters à Sébastopol et à Eupatoria, rédigé par Felix Light, version française Benjamin ​Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)