La valeur nette de Musk atteint 600 milliards de dollars, selon Forbes, alors que SpaceX se prépare à l'introduction en bourse
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 21:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Elon Musk est devenu lundi la première personne à valoir 600 milliards de dollars, selon Forbes, à la suite d'informations selon lesquelles sa startup SpaceX était susceptible d'entrer en bourse à une valeur de 800 milliards de dollars .

Musk, qui a été le premier à dépasser les 500 milliards de dollars en octobre, possède une participation estimée à 42 % dans SpaceX, qui se prépare à entrer en bourse l'année prochaine, a rapporté Reuters la semaine dernière.

L'évaluation de SpaceX augmenterait la fortune de Musk de 168 milliards de dollars, pour atteindre un montant estimé à 677 milliards de dollars à 12 heures (heure de l'Est) lundi, selon Forbes.

La fortune de M. Musk a également été renforcée par sa participation d'environ 12 % dans le fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O , dont les actions ont augmenté de 13 % depuis le début de l'année, malgré des ventes en baisse. Elles ont augmenté de près de 4 % lundi après que M. Musk a déclaré que l'entreprise testait des robotaxis sans moniteur de sécurité sur le siège du passager avant.

En novembre, les actionnaires de Tesla ont approuvé un plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars pour M. Musk, le plus important plan de rémunération d'entreprise de l'histoire, les investisseurs ayant approuvé sa vision de transformer le fabricant de véhicules électriques en un géant de l'intelligence artificielle et de la robotique.

Par ailleurs, sa startup d'intelligence artificielle xAI est en pourparlers avancés pour lever 15 milliards de dollars d'actions nouvelles à une valeur de 230 milliards de dollars, selon un rapport des médias.

Musk, Tesla, SpaceX et xAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

