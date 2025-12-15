Pétrole: le WTI américain au plus bas depuis près de cinq ans

Puits de pétrole à Stanton, au Texas, le 8 juin 2023. ( AFP / SUZANNE CORDEIRO )

Les cours du pétrole continuent de s'enfoncer lundi, la référence américaine atteignant même en clôture un plus bas plus depuis près de cinq ans, minés par les pourparlers sur l'Ukraine et les perspectives de trop-plein.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en février, a perdu 0,92% à 60,56 dollars, au plus bas depuis mai.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en janvier, a lui reculé de 1,08% à 56,82 dollars, atteignant un niveau plus vu depuis février 2021.

"La poursuite des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine a contribué à maintenir une tendance baissière sur le marché", relève Bjarne Schieldrop, de Seb .

Volodymyr Zelensky s'est félicité lundi de "progrès" dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie, les Européens avançant de leur côté la proposition d'une force multinationale pour garantir la paix en Ukraine.

"Un tel accord serait sans doute fragile, mais pour le marché, il représenterait un pas supplémentaire vers la levée par les États-Unis d'un certain nombre de sanctions contre la Russie", précise Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les exportations de Moscou ont chuté de 420.000 barils par jour en novembre, alors que le secteur pétrolier russe est sous la pression des sanctions américaines et des frappes de drones ukrainiens.

Un accord pourrait donc faciliter le retour de nombreux barils russes sur le marché de l'or noir, ce qui serait un facteur baissier pour les prix du brut.

En parallèle, "les craintes d'une offre excédentaire continuent de dominer les perspectives à long terme", souligne David Morrison, de Trade Nation.

Ces derniers mois, les cours de l'or noir ont suivi une lente érosion, principalement due aux multiples hausses des quotas de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+), jugées bien plus forte que la progression de la demande.

"Les stocks mondiaux observés ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans en octobre", a prévenu la semaine dernière l'AIE.

"Un pétrole bon marché (a) bien sûr un incroyable effet positif sur l'économie mondiale", assure Bjarne Schieldrop, parlant de "stimulant" qui pourrait à terme faire progresser la demande en or noir.