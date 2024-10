Décision de la BCE : «Les prévisions passent à côté d'un risque majeur»

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Par BNY & Insight Investments

Geoff Yu, Senior EMEA Markets Strategist chez BNY, a déclaré :

«Compte tenu du langage utilisé par la présidente Lagarde lors de la conférence de presse qui a suivi la décision de septembre, il est quelque peu remarquable que le scénario de base de la décision de jeudi soit maintenant en faveur d'une réduction des taux directeurs. Il y a un mois, Lagarde a réaffirmé une approche stricte "dépendante des données" lorsqu'on l'a interrogée sur les perspectives d'une réduction en octobre. À l'époque, elle avait remarqué qu'il y avait une "confiance" dans le retour de l'inflation à la cible "en temps opportun". Il est important de noter que, lorsqu'elle a été confrontée à la détérioration des perspectives économiques allemandes, elle a déclaré que celle-ci était "anticipée".

À peine deux semaines plus tard, à la suite de la publication de nouvelles données, notamment une inflation plus faible que prévu pour septembre et une faiblesse persistante de l'indice PMI, elle a noté que la confiance dans la trajectoire de l'inflation avait été "renforcée", mais surtout, elle a déclaré que cela serait "pris en compte" lors de la réunion d'octobre.

Il est difficile d'envisager un changement significatif dans l'économie de la zone euro au cours de ces deux semaines. Selon nous, cela a fait perdre un temps précieux à la zone euro pour tenir compte de l'assouplissement des conditions financières. L'urgence à l'heure actuelle est que la BCE devance les données - ce que la Fed semble plus disposée à faire - plutôt que de réagir de la même manière.»



La BCE devrait rester prudente – Insight Investment (qui fait partie de BNY Investments)



Jill Hirzel, spécialiste principale des investissements, Insight Investment (une société de gestion de BNY Investments), a déclaré :

«Avec une inflation globale inférieure à 2 % dans la zone euro en septembre, et suite à la réduction de 50 points de base de la Fed, nous nous attendons à ce que la BCE baisse ses taux plus tard cette semaine. Cependant, toute orientation future concernant le rythme futur des réductions devrait rester prudente, car la BCE maintient son approche dépendante des données.»