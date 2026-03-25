 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décharges sauvages: les microplastiques au coeur des débats du procès Nestlé
information fournie par AFP 25/03/2026 à 13:24

Décharges sauvages: les microplastiques au coeur des débats du procès Nestlé ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

Décharges sauvages: les microplastiques au coeur des débats du procès Nestlé ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

"On n'a rien à cacher", a insisté mercredi matin un représentant de Nestlé , au troisième jour du procès à Nancy de la multinationale pour des décharges sauvages près de ses sites d'embouteillage d'eau dans les Vosges.

La question de la pollution par microplastiques dans l'eau et le sol autour des décharges incriminées, près de Vittel, a été au coeur des débats devant le tribunal correctionnel, même si les analyses commandées par le parquet lors de l'enquête, qui montraient des "taux incommensurables" de ces polluants, ont été supprimées de la procédure et ne peuvent plus être débattues.

Nizar Benismail, responsable du laboratoire central de Nestlé, le NQAC (pour Nestlé Quality Assurance Center), a témoigné toute la matinée, assurant que les résultats des analyses commandées par l'entreprise et réalisées par trois laboratoires sur les forages utilisés pour l'eau de ses marques Vittel, Contrex et Hépar, ne montraient aucune pollution aux microplastiques.

Le représentant a pourtant aussi insisté sur le fait que les microplastiques sont "ubiquitaires dans l'environnement", soulignant par exemple que "un demi-million de microplastiques (sont) libérés à chaque fois que l'on fait une lessive".

S'il n'existe pas, aujourd'hui, de seuil maximum en France, Nestlé s'est fixé, en interne, un seuil de huit microparticules de plastique par litre au maximum dans ses bouteilles commercialisées. Un seuil "globalement" pas atteint, même s'il peut y avoir, selon lui, des valeurs "légèrement supérieures" voire quelques pics "liés au bouchon craqué au moment d'ouvrir la bouteille", qui génère un peu de poussière.

Des analyses de 2019-2020 publiées mercredi par Mediapart révèlent des taux allant jusqu'à 106 microparticules de plastique par litre dans des bouteilles en verre. "Le bouchon est plus fragile" sur ce type de bouteilles, a expliqué le représentant de Nestlé devant le tribunal.

- "Apporter la contradiction" -

Cela ne relève pas des faits poursuivis devant le tribunal, a tranché Didier Gastaldi, le président.

Pour M. Benismail, il n'est pas possible que les résultats des trois analyses de l'eau des forages présentées par Nestlé à l'audience soient trafiqués, en raison du "processus d'accréditation" des laboratoires qui "empêchent de toucher aux résultats". "La procédure est entièrement enregistrée."

"Je suis incapable de vous dire si ce qu'il dit est vrai ou pas !", s'est exclaffée Me Florence Dole, avocate d'associations environnementales, insistant sur le fait qu'il n'y a "qu'un expert indépendant qui pourra(it) apporter de la contradiction" à ce qu'avance le représentant de Nestlé.

L'usine d'embouteillage Nestlé Waters Vosges à Vittel, le 24 octobre 2023 ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

L'usine d'embouteillage Nestlé Waters Vosges à Vittel, le 24 octobre 2023 ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Mardi, le tribunal a refusé d'accéder aux demandes des parties civiles et du procureur d'ordonner de nouvelles analyses, indépendantes, afin notamment de quantifier les taux de microplastiques dans les eaux et sols.

Cette demande, qui fait suite à l'annulation lundi, par le tribunal, d'une grande partie des pièces relatives à la pollution aux microplastiques et notamment d'une analyse à charge contre l'industriel, a été jointe au fond. Les débats se poursuivent donc comme prévu initialement, jusqu'à vendredi.

Nestlé Waters Supply Est, filiale du géant suisse chargée de ses eaux minérales, est poursuivie pour avoir "exploité" ou "géré" des décharges sauvages contenant plus de 473.000 mètres cubes de bouteilles en plastique et autres polluants dans quatre communes vosgiennes proche des sites où elle embouteille ses marques Vittel, Contrex et Hépar.

Elle se voit également reprocher d'avoir "laissé s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines" des "particules de microplastiques" à des concentrations "rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune".

Environnement

Valeurs associées

NESTLE
76,600 CHF Swiss EBS Stocks +0,16%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 13:58

    Et des peines exemplaires en cas de décharge sauvage, un an de revenu à la 1° infraction, l'expulsion en Ukraine à la 2°, avec perte de citoyenneté et interdiction de séjour dans Shengen définitive.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau indiquant Wall Street est visible à l'extérieur de la Bourse de New York (NYSE) à New York
    Wall Street ouvre en hausse avec l'espoir d'une désescalade en Iran
    information fournie par Reuters 25.03.2026 14:59 

    La Bourse de New York a ouvert ‌sur une note positive mercredi, la perspective d'une désescalade dans le conflit en cours au Moyen-Orient ayant apaisé en ​partie les craintes des investisseurs concernant une prolongation des perturbations dans l'approvisionnement ... Lire la suite

  • ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Bel (Vache qui rit, Boursin) se félicite d'une croissance tous azimuts en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.03.2026 14:59 

    Tous les voyants ont été au vert en 2025 pour le groupe Bel (Vache qui rit, Babybel, Boursin, Pom'Potes...), qui a fait état mercredi d'un bénéfice net ayant doublé à 107 millions d'euros et de ventes en progression dans toutes ses régions. Le spécialiste des fromages ... Lire la suite

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Matt Brittin, ancien cadre de Google, nommé nouveau patron de la BBC
    information fournie par Reuters 25.03.2026 14:48 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations de Brittin dans les paragraphes 5 et 6, détails dans l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / GAIZKA IROZ )
    Mundys (Italie) devient propriétaire de 100% de l'autoroute A63 en France
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.03.2026 14:44 

    L'investisseur autoroutier et aéroportuaire italien Mundys (ex-Atlantia, appartenant à la famille Benetton) a annoncé mercredi avoir racheté 49% de l'autoroute française A63 reliant Bordeaux au pays Basque, ce qui porte sa participation à 100%. L'autoroute de quelque ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank