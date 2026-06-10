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Décès de l'entrepreneur américain W.R. Berkley
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 00:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

W.R. Berkley WRB.N a annoncé mardi le décès de son fondateur et président exécutif, William R. Berkley, à l'âge de 80 ans, marquant ainsi la fin d'un long mandat au cours duquel il a transformé l'assureur commercial en une puissance figurant au classement Fortune 500.

La société a nommé son fils, W . Robert Berkley, Jr., au poste de président, avec effet immédiat.

William R. Berkley a fondé la société en 1967 et en a fait l'un des plus grands assureurs américains de biens et de risques divers. La société affiche une valeur boursière d'environ 25 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

W.R. Berkley exploite un modèle commercial mondial décentralisé comprenant plus de 60 unités spécialisées ( ) qui fournissent des assurances adaptées à des secteurs et des territoires spécifiques. Elle reste un assureur commercial majeur, se classant régulièrement parmi les premiers prestataires américains d'assurance dommages.

M. Berkleya occupé le poste dedirecteur général pendant près de cinq décennies avantde passer le relais à son fils en 2015 et de devenir président exécutif.

« Il était un père, un meilleur ami et un mentor pour moi et de nombreux collègues, et son influence sur nous, notre entreprise, l’ensemble du secteur et les innombrables vies qu’il a touchées et enrichies est incommensurable », a déclaré Berkley Jr. dans un communiqué.

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