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De nouvelles données positives pour Viaskin Peanut (DBV Technologies)
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 07:42

DBV Technologies fait part de nouvelles données positives issues de son étude de phase 3 VITESSE portant sur le patch Viaskin Peanut chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide, ainsi que d'un aperçu de la conception de son étude de phase 2 THRIVE chez des nourrissons âgés de 6 à 12 mois allergiques à l'arachide.

Ces deux études seront présentées lors de présentations scientifiques orales au congrès 2026 de l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI), qui se tiendra du 12 au 15 juin 2026 à Istanbul, en Turquie.

"La présentation de ces deux résumés scientifiques souligne la polyvalence et l'intérêt clinique du programme du patch Viaskin Peanut auprès de différentes populations de patients", commente le directeur général Daniel Tassé.

Dans l'étude VITESSE, Viaskin Peanut a démontré une efficacité statistiquement significative par rapport au placebo chez les sous-groupes d'enfants allergiques à l'arachide qui présentaient également une autre affection atopique courante, notamment l'asthme, une allergie alimentaire concomitante ou une dermatite atopique.

L'étude THRIVE, récemment initiée, évaluera l'efficacité et l'innocuité de Viaskin Peanut afin de permettre une consommation sans restriction (ad libitum) d'arachides chez les nourrissons âgés de 6 à 12 mois souffrant d'une allergie à l'arachide, après trois ans de traitement.

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