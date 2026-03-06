De l'Australie à l'Europe, les pays prennent des mesures pour limiter l'accès des enfants aux médias sociaux

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en leur bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta META.O .

Cette interdiction intervient alors que l'impact des médias sociaux sur la santé et la sécurité des enfants suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Voici un résumé des mesures prises par les pays et les entreprises pour réglementer l'accès aux médias sociaux.

AUSTRALIE

Une loi historique oblige les principales plateformes de médias sociaux à bloquer les mineurs de moins de 16 ans à partir du 10 décembre 2025, ce qui constitue l'une des réglementations les plus strictes au monde visant les principales plateformes technologiques.

Les entreprises qui ne s'y conforment pas s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (34,7 millions de dollars).

ROYAUME-UNI

La Grande-Bretagne envisage d'interdire les médias sociaux comme en Australie et de renforcer les règles de sécurité des chatbots pour les enfants de moins de 16 ans dès cette année, a déclaré la ministre des technologies, Liz Kendall, en février.

CHINE

L'autorité chinoise de régulation du cyberespace a mis en place un programme dit de "mode mineur" qui exige des restrictions au niveau des appareils et des règles spécifiques aux applications pour limiter le temps passé devant l'écran en fonction de l'âge.

DANEMARK

Le Danemark a déclaré en novembre qu'il interdirait les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que les parents pourraient donner accès à certaines plateformes aux enfants jusqu'à l'âge de 13 ans.

FRANCE

L'Assemblée nationale française a approuvé en janvier un projet de loi visant à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, dans un contexte d'inquiétude croissante concernant le harcèlement en ligne et les risques pour la santé mentale. Le projet de loi doit encore passer par le Sénat avant de faire l'objet d'un vote final à la chambre basse.

ALLEMAGNE

Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne sont autorisés à utiliser les médias sociaux que si leurs parents y consentent. Mais les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que les contrôles sont insuffisants.

GRÈCE

La Grèce est "très proche" d'annoncer une interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 15 ans, a déclaré une haute source gouvernementale à Reuters le 3 février.

INDE

Le Karnataka, où se trouve le centre technologique de Bengaluru, est devenu le 6 mars le premier État indien à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans. Les États voisins de Goa et d'Andhra Pradesh envisagent également des restrictions.

En janvier, le principal conseiller économique de l'Inde a demandé que les plateformes de médias sociaux soient soumises à des restrictions d'âge, les qualifiant de "prédatrices" dans la manière dont elles maintiennent l'intérêt des utilisateurs en ligne.

INDONÉSIE

L'Indonésie va restreindre l'accès aux plateformes de médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans, a déclaré le ministère des communications et du numérique le 6 mars. À partir du 28 mars, les comptes appartenant à des enfants de moins de 16 ans sur des "plateformes à haut risque" seront progressivement désactivés, a déclaré la ministre des Communications et du Numérique, Meutya Hafid, ajoutant que ces plateformes comprennent TikTok, Facebook, Instagram et Roblox

RBLX.N

ITALIE

Les enfants de moins de 14 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents pour s'inscrire sur des comptes de médias sociaux, alors qu'aucun consentement n'est requis au-delà de cet âge.

MALAISIE

La Malaisie a déclaré en novembre qu'elle interdirait les médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans à partir de 2026.

NORVÈGE

En octobre 2024, le gouvernement norvégien a proposé de faire passer de 13 à 15 ans l'âge auquel les enfants peuvent consentir aux conditions requises pour l'utilisation des médias sociaux, même si les parents seraient toujours autorisés à signer en leur nom s'ils n'ont pas atteint la limite d'âge.

Le gouvernement a également commencé à travailler sur une législation visant à fixer un âge minimum absolu de 15 ans pour l'utilisation des médias sociaux.

POLOGNE

Le parti au pouvoir en Pologne prépare une nouvelle législation visant à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans et à tenir les plateformes responsables de la vérification de l'âge, a-t-il déclaré le 27 février.

SLOVÉNIE

La Slovénie est en train de rédiger une loi qui interdirait aux enfants de moins de 15 ans d'accéder aux médias sociaux, a déclaré le vice-premier ministre Matej Arcon le 6 février.

ESPAGNE

L'Espagne interdira l'accès aux médias sociaux aux mineurs de moins de 16 ans et les plateformes devront mettre en place des systèmes de vérification de l'âge, a déclaré le Premier ministre Pedro Sanchez au début du mois de février.

Il n'était pas clair si l'interdiction proposée nécessiterait l'approbation de la chambre basse du pays, très fragmentée.

LES ÉTATS-UNIS

La loi sur la protection de la vie privée des enfants en ligne (Children's Online Privacy Protection Act) interdit aux entreprises de collecter des données personnelles auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents. Plusieurs États ont adopté des lois exigeant le consentement des parents pour l'accès des mineurs aux médias sociaux, mais ces lois ont été contestées devant les tribunaux pour des raisons de liberté d'expression.

LA LÉGISLATION DE L'UE En novembre, le Parlement européen a adopté une résolution, qui n'est pas juridiquement contraignante, en faveur d'un âge minimum de 16 ans pour l'accès aux médias sociaux.

Il a préconisé une limite d'âge numérique harmonisée de 13 ans pour l'accès aux médias sociaux et une limite d'âge de 13 ans pour les services de partage de vidéos et les "compagnons d'intelligence artificielle".

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE

Les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Facebook et Snapchat SNAP.N indiquent que les utilisateurs doivent avoir au moins 13 ans pour s'inscrire.

Les défenseurs de la protection de l'enfance estiment que ces contrôles sont insuffisants, et les données officielles de plusieurs pays européens montrent qu'un grand nombre d'enfants de moins de 13 ans ont des comptes sur les médias sociaux.

(1 dollar = 1,4267 dollars australiens)