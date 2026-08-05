De grands fonds spéculatifs de Wall Street ont été la cible de tentatives de cyberattaques, selon Bloomberg News

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Ces derniers jours, des pirates informatiques ont tenté une série de cyberattaques sophistiquées contre de grands gestionnaires de fonds de Wall Street, en ciblant leurs systèmes d'information, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Certains des plus grands fonds spéculatifs au monde, notamment Two Sigma Investments, Citadel et Point72 Asset Management, ainsi que plusieurs sociétés de capital-investissement, ont été visés dans le cadre de cette offensive, précise l'article.

Les tentatives de piratage visant de grandes institutions financières sont monnaie courante.

Selon l’article de Bloomberg News, ces tentatives de piratage comprenaient des appels téléphoniques au cours desquels les cybercriminels tentaient de piéger les employés pour qu’ils leur accordent un accès ou leur communiquent d’autres informations sensibles.

Cette tactique reste largement utilisée par les pirates en raison de son efficacité. Elle a été employée avec succès par des groupes de cybercriminels tels que "Scattered Spider", un collectif informel de jeunes pirates qui a accumulé une longue liste de victimes parmi les entreprises au cours des dernières années.

Citadel, Two Sigma, Balyasny et Millennium n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que Point72 a refusé de s’exprimer.

Les entreprises mondiales sont confrontées à une recrudescence des cyberattaques basées sur l’IA et des ransomwares qui perturbent leurs opérations et leur volent des données. En réponse, la Maison Blanche a annoncé la création d’un groupe de travail en début d’année, réunissant des développeurs d’IA et des opérateurs d’infrastructures critiques afin de partager des renseignements sur les menaces et de coordonner les cyberdéfenses.