De 14 à 1 milliard de dollars : Bumble brade son histoire d'amour

L'application de rencontre a bondi de 50% hier à Wall Street, sur des rumeurs de rachat pour 1 milliard de dollars. Cela reste 14 fois moins élevé que sa valorisation d'entrée en bourse, cinq ans en arrière. Un dénouement qui illustre les difficultés du secteur et plus généralement de certaines opérations menées dans le sillage du covid.

Bumble serait en discussions avancées pour un rachat par Ithaca Holdings, valorisant l'application de rencontres autour d'1 milliard de dollars, selon des sources concordantes. L'action de l'entreprise texane a clôturé lundi en hausse d'environ 50%, à 3,80 USD, sa plus forte progression sur une séance. Sa capitalisation boursière s'élevait à environ 389 millions de dollars vendredi à la clôture. Les rumeurs d'une vente circulaient depuis le début de l'année.

Fondée en 2014 par Whitney Wolfe Herd, pionnière de l'approche "les femmes d'abord", Bumble valait 14 milliards de dollars lors de son entrée sur le Nasdaq en 2021 à 43 USD par action. Revenue à la direction générale en mars, Wolfe Herd mise sur l'intelligence artificielle pour relancer la croissance.