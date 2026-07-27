DCC progresse après qu'il accepte d'être racheté par KKR et Energy Capital pour 7,7 milliards de dollars

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27 juillet - ** L'action DCC Energy DCC.L progresse de 1 % à 6.350 pence

** Le distributeur d'énergie irlandais a accepté d'être racheté pour 5,75 milliards de livres sterling (7.68 milliards de dollars) par un consortium composé des sociétés américaines de capital-investissement KKR KKR.N et Energy Capital Partners

** Depuis le début de l'année, l'action DCC a progressé d'environ 36 %

(1 dollar = 0,7488 livre sterling)