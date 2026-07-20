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DBV Technologies renouvelle son programme ATM aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 20/07/2026 à 07:27

DBV Technologies annonce le dépôt, auprès de la SEC américaine, d'une nouvelle déclaration d'enregistrement automatique sur formulaire afin de renouveler son programme ATM (at-the-market offering) pour un montant pouvant atteindre 150 MUSD.

Le programme ATM a été mis en place conformément au contrat de placement conclu le 5 septembre 2025, aux termes duquel la société biopharmaceutique peut offrir et vendre, de temps à autre, des ADS (American Depositary Shares), chaque ADS représentant cinq actions ordinaires, pour un montant brut global maximal de 150 MUSD.

DBV a déposé ce supplément au prospectus afin de renouveler le programme ATM pour un montant total pouvant atteindre 150 MUSD, en intégrant à la fois les ADS déjà enregistrés mais non encore vendus ainsi qu'une capacité complémentaire nouvellement enregistrée, de sorte que 150 MUSD demeurent disponibles à l'émission et à la vente au titre du contrat de placement.

La société envisage d'utiliser le produit net des ventes d'ADS, notamment pour financer les activités liées à l'extension de ses capacités de fabrication, les demandes de licence de produit biologique pour les enfants âgés de 4 à 7 ans et de 1 à 3 ans, ainsi que la préparation du lancement de Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans.

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