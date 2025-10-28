Châtillon, France, 28 octobre 2025

DBV Technologies publie ses résultats financiers du troisième trimestre 2025

DBV clôture le troisième trimestre 2025 avec un solde de trésorerie & équivalents de trésorerie de 69,8 millions de dollars permettant de financer l’activité jusqu'au troisième trimestre 2026





DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Stock Market: DBVT – CUSIP: 23306J309), une société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans les options de traitement des allergies alimentaires et d'autres conditions immunologiques dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, a publié aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le troisième trimestre 2025. Les états financiers trimestriels condensés non audités ont été approuvés par le Conseil d’administration le 28 octobre 2025.

Résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025

Les états financiers consolidés condensés de la Société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025 sont préparés conformément aux principes comptables généralement admis aux États-Unis ("U.S. GAAP").

Produits opérationnels

L'augmentation du Crédit d'Impôt Recherche pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2025, est principalement due au fait que davantage d'activités éligibles ont été réalisées au cours de la période, y compris certains coûts liés au coût de fabrication des patchs destinés aux études cliniques.

En millions de dollars

(non audité)











U.S. GAAP U.S. GAAP neuf mois clos le 30 septembre trois mois clos le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Crédit impôt recherche 5,0 3,6 2,8 1,1 Autres produits opérationnels — — — — Produits opérationnels 5,0 3,6 2,8 1,1

Charges opérationnelles

Les charges opérationnelles s'élèvent à 107,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025, contre 96,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 10,6 millions de dollars due notamment au lancement de l'étude d'innocuité COMFORT Toddlers.

En millions de dollars

(non audité)











U.S. GAAP U.S. GAAP neuf mois clos le 30 septembre trois mois clos le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Recherche et Développement (83,8) (70,4) (28,6) (23,7) Frais commerciaux (1,9) (2,3) (1,2) (0,5) Frais généraux (21,3) (23,7) (7,3) (7,2) Charges opérationnelles (107,0) (96,4) (37,1) (31,4)

Perte nette et perte nette par action

Le résultat des neuf mois clos le 30 septembre 2025 est une perte nette de (102,1) millions de dollars, contre une perte nette de (90,9) millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.

La perte nette par action (sur la base du nombre moyen pondéré de 124 723 638 actions en circulation au cours de l’exercice) est de (0,82) dollar par action pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025.

U.S. GAAP U.S. GAAP En millions de dollars neuf mois clos le 30 septembre trois mois clos le 30 septembre (Non audité) 2025 2024 2025 2024 Résultat net en millions de dollars (102,1) (90,9) (33,2) (30,4) Résultat de base et dilué par action ($/action) (0,82) (0,95) (0,24) (0,32)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Nos états financiers consolidés condensés ont été préparés en supposant la continuité d'exploitation de la Société. Cette hypothèse suppose la réalisation des actifs et le règlement des passifs dans le cours normal des activités.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élèvent à 69,8 millions de dollars au 30 septembre 2025, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024, soit une augmentation nette de 37,4 millions de dollars.

Le 27 mars 2025, la Société a annoncé un financement pouvant atteindre 306,9 millions de dollars (284,5 millions d'euros) pour le patch Viaskin® Peanut, jusqu'au dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) et au lancement commercial aux États-Unis, si l'autorisation est accordée. Le financement comprenait un produit brut de 125,5 millions de dollars (116,3 millions d'euros) reçu le 7 avril 2025.

Il convient de noter que la Société pourrait percevoir un produit brut total pouvant atteindre 181,4 millions de dollars (168,2 millions d'euros) si tous les bons de souscription d'actions (BSA) liés au PIPE ("Private investment in public equity") 2025 sont exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions. L'atteinte du critère d'évaluation principal de l'étude de phase 3 VITESSE entraînera une accélération de la période d'exercice des BSA (les premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre 2025). DBV prévoit que le produit de ce financement sera utilisé pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, pour financer la poursuite du développement du programme Viaskin Peanut sur une période de 4 à 7 ans, pour financer la préparation et le dépôt d'une éventuelle demande de licence de produit biologique (BLA), et pour financer le lancement de Viaskin Peanut aux États-Unis, si celui-ci est approuvé.

De plus, en septembre 2025, la Société a mis en place un programme d'offre d'actions (le «Programme ATM »), ayant un prix d'offre global pouvant atteindre 150,0 millions de dollars (sous réserve des limites réglementaires françaises). Après la fin du troisième trimestre , la Société a reçu un montant brut total d'environ 30 millions de dollars provenant de l'émission de 11 538 460 Actions Ordinaires (sous-jacentes à 2 307 692 ADS) le 6 octobre 2025 dans le cadre du programme ATM.

A la date du dépôt, après réception des produits susmentionnés, et sur la base de ses activités actuelles, de ses plans et hypothèses examinés par le Conseil d'administration le 28 octobre 2025, la Société estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie sont suffisants pour financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2026.

Ainsi, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ne sont pas suffisants pour couvrir les 12 prochains mois. En conséquence, il existe une incertitude significative sur la continuité d‘exploitation. La Direction étudie activement des options de financement, notamment des ventes supplémentaires dans le cadre du Programme ATM, d'éventuels exercices de bons de souscription et des transactions stratégiques.

Ces états financiers consolidés condensés n'incluent aucun ajustement des valeurs comptables et de la classification des actifs, des passifs et des charges déclarées qui pourrait s'avérer nécessaire si la Société ne parvenait pas à poursuivre son exploitation.

Compte tenu de ses pertes d'exploitation historiques et de sa dépendance aux financements externes, la Société pourrait toujours rechercher des capitaux supplémentaires pour ses besoins futurs par le biais d'une combinaison de financements par actions ou par emprunt, de collaborations, d'accords de licence et d'autres options de financement. Bien que les récents événements financiers aient amélioré la situation financière de la Société, l’accès à des capitaux supplémentaires à l’avenir reste soumis aux conditions du marché et à l’intérêt des investisseurs.

En millions de dollars

(non audité)

















U.S. GAAP neuf mois clos le 30 septembre 2025 2024 Trésorerie et équivalents de trésorerie nets à l’ouverture 32,5 141,4 Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles (86,0) (92,2) Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement (0,7) (1,5) Flux de trésorerie net lié aux activités de financement 117,1 (0,1) Incidence des variations du cours des devises 6,9 (1,1) Trésorerie et équivalents de trésorerie nets 69,8 46,4

Flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles

Nos flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation se sont élevés à (86,0) millions de dollars et (92,2) millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 et 2024, respectivement. Nos flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation ont diminué de 6,2 millions de dollars, grâce à la maîtrise de nos dépenses et à l'allongement des délais de paiement pendant la période de financement de la Société.

Flux de trésorerie net lié aux activités d’investissement

Nos flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement ont été de (0,7) million de dollars et (1,5) million de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 et 2024, respectivement. L'écart s'explique principalement par la capitalisation des coûts liés au déménagement du siège social à Châtillon.

Flux de trésorerie net lié aux activités de financement

Nos flux de trésorerie nets provenant des activités de financement ont été de 117,1 millions de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2025 en comparaison à (88) milliers de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2024. Cette hausse est due à l'opération de financement réalisée le 7 avril 2025.

ÉTAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE INTERMEDIAIRE (non audité)

En millions de dollars

(non audité)





U.S. GAAP 30 septembre 2025 31 décembre 2024 Actifs 110,5 65,7 Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 69,8 32,5 Dettes 57,6 38,3 Capitaux propres dont résultat net 52,9 27,4

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE RÉSUMÉ INTERMEDIAIRE (non audité)

En millions de dollars

(non audité)











U.S. GAAP U.S. GAAP neuf mois clos le 30 septembre trois mois clos le 30 septembre 2025 2024 2025 2024 Produits opérationnels 5,0 3,6 2,8 1,1 Recherche et Développement (83,8) (70,4) (28,6) (23,7) Frais commerciaux (1,9) (2,3) (1,2) (0,5) Frais généraux (21,3) (23,7) (7,3) (7,2) Charges opérationnelles (107,0) (96,4) (37,1) (31,4) Résultat financier — 1,9 1,1 (0,1) Impôt sur les sociétés (0,1) (0,1) — — Résultat net (102,1) (90,9) (33,2) (30,4) Résultat de base et dilué par action ($/action) (0,82) (0,95) (0,24) (0,32)

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADSs de la Société (chacun représentant cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT, CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (formerly Twitter) et LinkedIn .

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives et des estimations, y compris des déclarations concernant la situation financière de DBV, la prévision de sa trésorerie, le potentiel thérapeutique du patch VIASKIN® Peanut et de l’EPIT™, la conception des essais cliniques prévus par DBV, les efforts réglementaires et cliniques prévus par DBV, y compris le calendrier et les résultats des communications avec les organismes de réglementation, la capacité de l’un des produits candidats de DBV, s’il est approuvé, à améliorer la vie des patients souffrant d’allergies alimentaires. Ces déclarations prospectives et estimations ne constituent ni des promesses ni des garanties, et comportent des risques et des incertitudes substantiels. À ce stade, la vente des produits candidats de DBV Technologies n’a été autorisée dans aucun pays. Parmi les facteurs qui pourraient entrainer une différence matérielle entre les résultats réels et ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent les incertitudes liées généralement à la recherche et au développement, aux études cliniques et aux examens et approbations réglementaires qui s’y rapportent ainsi que la capacité de DBV Technologies à mener avec succès ses mesures de discipline budgétaire. Une liste et une description plus en détail des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux énoncés dans les déclarations prospectives du présent communiqué de presse figurent dans les documents réglementaires déposés par DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), dans les documents et rapports déposés par DBV Technologies auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États- Unis, y compris dans le rapport annuel de DBV sur le formulaire 10-Q pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la SEC le 11 avril 2025, tel que modifié par l'amendement n° 1 sur le formulaire 10-K/A déposé auprès de la SEC le 28 avril 2025, et tel que modifié ultérieurement par l'amendement n° 2 sur le formulaire 10-K/A déposé auprès de la SEC le 14 mai 2025, et les dépôts et rapports futurs effectués par DBV auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

VIASKIN® est une marque commerciale de DBV Technologies.

Contact relations investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact médias

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

Pièce jointe