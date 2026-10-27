 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DBV Technologies présente ses résultats financiers du troisième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités
information fournie par GlobeNewswire 27/10/2026 à 21:30

Ajouter Boursorama à vos sources

Châtillon, France, le 27 octobre (22 :30 CEST) 2026

DBV Technologies présente ses résultats financiers du troisième trimestre 2026 et fait le point sur ses activités

  • DBV La Société organise une conférence téléphonique le 28 octobre à 17h00 heure de l’Est

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT – CUSIP : 23306J309) (la « Société »), société biopharmaceutique de stade avancé, a annoncé aujourd’hui que la société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion audio en direct le 28 octobre à 17h00 heure de l’Est afin de présenter les résultats financiers du troisième trimestre 2026 et faire le point sur ses activités.

Les personnes souhaitant participer peuvent accéder à cette conférence téléphonique en utilisant les numéros ci-dessous et en demandant à rejoindre la conférence consacrée aux résultats du troisième trimestre 2026 de DBV Technologies :

United States: +1-877-344-8082
International: +1-213-992-4618

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Investisseurs » du site web de la société : https://dbv-technologies.com/fr/investor-overview/ . Un enregistrement de la présentation sera également disponible sur le site web de DBV après l’événement.

À propos de DBV Technologies
DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn .

VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.

Contact avec les investisseurs
Virginie Boucinha
DBV Technologies
virginie.boucinha@dbv-technologies.com

Contact avec les médias
Brett Whelan
DBV Technologies
brett.whelan@dbv-technologies.com

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 27/10/2026
    Top 5 IA du 27/10/2026
    information fournie par Libertify 28.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : AMD, Airbus, Boeing, Tesla, TotalEnergies. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • Vue du logo de l'application Snapchat sur un téléphone, le 3 avril 2024 à Francfort-sur-le-Main en Allemagne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Réseaux sociaux et santé mentale : Snapchat face à un jury pour la première fois avec Instagram
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:53 

    Pour la première fois, la messagerie Snapchat va devoir se défendre devant un jury populaire sur les accusations d'addiction chez les jeunes, avec Instagram (Meta), déjà condamné cette année, dans un nouveau procès test qui s'ouvre mercredi à Los Angeles. Dans ... Lire la suite

  • Le logo de SK hynix sur une usine du groupe à Icheon en Corée du Sud, le 29 juullet 2026. ( AFP / Jung Yeon-je )
    SK hynix : nouveau bond des bénéfices au troisième trimestre porté par l'IA
    information fournie par AFP 28.10.2026 04:19 

    Le géant sud-coréen des puces électroniques SK hynix a annoncé mercredi des bénéfices en forte hausse au troisième trimestre, portés par la demande explosive pour ses puces avancées pour l'IA, malgré des capacités de production contraintes. Le groupe, fournisseur ... Lire la suite

  • Flavio Bolsonaro participe à un rassemblement de campagne, le 14 octobre 2026 à Porto Alegre au Brésil ( AFP / SILVIO AVILA )
    Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis, selon des médias américains
    information fournie par AFP 28.10.2026 02:51 

    Le sénateur conservateur Flavio Bolsonaro a fui le Brésil pour les États-Unis après sa défaite à la présidentielle, ont rapporté mardi des médias américains, tandis que le gouvernement de Donald Trump a annoncé qu'il lui accorderait un visa. Le fils de l'ex-président ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
115,48 +1,12%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
EUR/USD SPOT
1,1121 -0,08%
Or
4 041,96 -0,54%
TOTALENERGIES
83 -1,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank