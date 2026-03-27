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DBV Technologies, GenSight, Pernod Ricard...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 27/03/2026 à 09:05

(AOF) - Actia Group

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes publiera ses résultats annuels.

Archos

Sur l'exercice 2025, le spécialiste des solutions mobiles pour l'industrie et la défense, l'électronique grand public et la santé a vu son chiffre d'affaires bondir de 52,7%, à 47,9 millions d'euros. La marge brute s'est quant à elle installée à 12,2%, contre 8,9% un an plus tôt et le bénéfice net est passé de 1,4 à 1,7 million d'euros.

Cegedim

Le spécialiste de la collecte, du traitement et de la diffusion de données et de services liés à l'information médicale a publié des comptes annuels globalement satisfaisants.

DBV Technologies

DBV Technologies indique avoir essuyé une perte nette de 147 MUSD en 2025 contre 113,9 MUSD en 2024, un creusement reflétant principalement une augmentation de ses dépenses de R&D à hauteur de 27,3 MUSD.

Eiffage

Eiffage a acquis sur le marché, entre le 23 mars et le 26 mars 2026, 1,74 % du capital de Getlink. À l'issue du règlement-livraison de ces actions, Eiffage détiendra 29,40 % du capital et 29,50 % des droits de vote de Getlink.

GenSight Biologics

La société biopharmaceutique a franchi en 2025 une étape charnière, marquée par des avancées réglementaires significatives qui posent des bases solides en vue de 2026. Dans ce contexte, la société estime que son horizon de trésorerie est désormais sécurisé jusqu'en décembre 2026.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France a dévoilé un résultat net de 14,3 millions d'euros en 2025, en hausse de 4,4%.

Imerys

L'instabilité géopolitique au Moyen-Orient contraint la division Performance Minerals du groupe français à répercuter la hausse de ses coûts sur ses clients. Les ajustements tarifaires sont immédiats sur l'ensemble de ses produits dans toutes ses zones d'activité.

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés a fait part d'un chiffre d'affaires de 82,57 millions d'euros en 2025, quasi stable par rapport aux 82,68 MEUR enregistrés un an plus tôt.

Stif

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe atteint 90,5 MEUR pour l'ensemble de l'exercice 2025, en croissance de 47,8% par rapport à l'exercice 2024. Cette performance se situe au-dessus des objectifs présentés en octobre 2025 qui anticipaient un chiffre d'affaires consolidé 2025 de 86,6 MEUR indique le groupe.

TotalEnergies

Le groupe a publié son rapport "Sustainability & Climate 2026 Progress Report", détaillant les avancées de sa stratégie de transition énergétique en 2025. S'il met en avant ses avancées en matière de transition, force est de constater un décalage croissant entre ambitions et réalité du système énergétique mondial.

Parrot

Le spécialiste des microdrones professionnels présentera ses résultats annuels.

Pernod Ricard

À la suite des récentes spéculations parues dans la presse, Pernod Ricard confirme être en discussion avec Brown-Forman concernant un potentiel rapprochement, qui interviendrait sous réserve d'accord entre les parties et des approbations habituelles.

Viel et Compagnie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance a vu son chiffre d'affaires consolidé ressortir en hausse de 7,4% en 2025 à 1,27 milliard d'euros.

Vetoquinol

Le spécialiste de la santé animale a annoncé ses résultats annuels.

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,2000 EUR Euronext Paris +11,89%
ARCHOS
0,1962 EUR Euronext Paris -3,82%
CEGEDIM
10,7500 EUR Euronext Paris +7,50%
DBV TECHNOLOGIES
3,6150 EUR Euronext Paris +2,41%
EIFFAGE
129,9000 EUR Euronext Paris -1,18%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0887 EUR Euronext Paris +0,80%
HEXAOM
30,5000 EUR Euronext Paris +4,45%
IMERYS
21,1800 EUR Euronext Paris -2,40%
IT LINK
15,9000 EUR Euronext Paris -0,62%
PARROT
9,6400 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
61,7600 EUR Euronext Paris +3,04%
STIF
52,7000 EUR Euronext Paris -11,73%
TOTALENERGIES
77,9200 EUR Euronext Paris -1,48%
VETOQUINOL
79,000 EUR Euronext Paris -1,74%
VIEL
15,3500 EUR Euronext Paris -0,97%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/03/2026 à 09:05:00.

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