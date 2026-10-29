DBV Technologies en forte baisse, l'horizon de trésorerie et les financements dilutifs inquiètent

Le spécialiste du traitement des allergies alimentaires à partir de patchs cutanés recule nettement (-9,71%, à 1,721 EUR) après avoir dévoilé une accélération de ses investissements réglementaires et de la préparation commerciale, ce qui a entraîné un creusement des pertes au troisième trimestre.

La perte nette est ainsi passée de 33,2 à 64,5 MEUR au troisième trimestre et de 102,1 à 162,5 MEUR sur neuf mois. Les produits opérationnels se sont établis à 1,6 MEUR au troisième trimestre, correspondant au Crédit d'impôt recherche.

Au 30 septembre 2026, DBV disposait de 165,7 MUSD de trésorerie et équivalents, renforcés au cours du trimestre par une levée brute de 50,0 MUSD via la vente d'ADS à RA Capital Management dans le cadre de son programme ATM renouvelé à hauteur de 150 MUSD. La société estime disposer de liquidités suffisantes pour financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2027. La direction a toutefois souligné que ces ressources ne couvrent pas un horizon d'au moins douze mois à compter de la date de publication des comptes, actant l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation et la nécessité de lever des fonds supplémentaires pour soutenir ses opérations et ses engagements industriels.

L'avis de Portzamparc

Portzamparc indique que la société a augmenté, comme attendu, ses dépenses opérationnelles, avec une accélération au troisième trimestre. Au total, elles pourraient s'élever à 230 MEUR sur l'année, contre 200 à 210 MEUR dans le modèle du cabinet d'études.

La société de Bourse relève que l'horizon de trésorerie se situe à moins d'un an. Les analystes se disent surpris une nouvelle fois par le niveau élevé de consommation de trésorerie, notamment en R&D. Compte tenu des instruments dilutifs pesant toujours sur le cours, ainsi que du prochain besoin de financement "très certainement tout aussi dilutif que le précédent, le cours devrait rester sous pression".

La recommandation de Portzamparc reste à renforcer, afin d'intégrer le caractère spéculatif, et l'objectif de cours est fixé à 4,40 EUR.