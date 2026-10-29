DBV Technologies chute après un creusement de sa perte au T3

DBV (crédit photo : DBV Technologies )

DBV Technologies DBV.PA chute en Bourse jeudi après avoir fait état d'un creusement de sa perte nette trimestrielle, le groupe biopharmaceutique français poursuivant ses investissements en vue du lancement potentiel de son patch contre l'allergie à l'arachide VIASKIN Peanut.

À la Bourse de Paris, l'action perdait 7,82% vers 09h25 GMT, accusant la deuxième plus forte baisse d'un SBF 120 .SBF120 lui-même en hausse de 0,84% dans le même temps.

DBV Technologies a annoncé mercredi une perte nette de 64,5 millions de dollars au troisième trimestre, contre 33,2 millions un an plus tôt.

Les dépenses de recherche et développement se sont élevées à 47,0 millions de dollars au troisième trimestre, contre 28,6 millions en 2025.

DBV Technologies a précisé dans un communiqué que le troisième trimestre a marqué une "étape déterminante dans l'évolution de la société, qui passe du statut de société au stade clinique à celui d'organisation commerciale", dans la foulée du dépôt de la demande de licence de produit biologique (BLA) auprès de la FDA américaine pour le patch VIASKIN Peanut chez les enfants âgés de 4 à 7 ans.

Le groupe prépare également un dossier similaire pour les enfants de 1 à 3 ans.

"L'ensemble des fonctions de la société est mobilisé afin de soutenir un examen complet et efficace des deux dossiers, de poursuivre la préparation industrielle aux côtés de notre façonnier et de préparer rigoureusement la mise en œuvre de nos plans de lancement", a déclaré Daniel Tassé, directeur général du groupe dans un communiqué.

DBV Technologies estime sa trésorerie suffisante jusqu'au troisième trimestre 2027, tout en signalant "une incertitude significative" quant à sa capacité à poursuivre son activité au cours des douze mois suivant la date de publication de ces états financiers consolidés condensés.

"La société devra lever des capitaux supplémentaires afin de financer ses activités", déclare le groupe.

Selon les analystes de Kempen, les résultats reflètent une hausse des dépenses de recherche et développement liées aux études cliniques ainsi qu'aux coûts associés au dépôt du dossier réglementaire de VIASKIN Peanut et à la préparation du lancement commercial aux États-Unis.

Le courtier souligne toutefois que DBV Technologies dispose toujours d'une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2027.

Kempen estime par ailleurs que les prochaines étapes réglementaires pourraient soutenir le titre à court terme.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)