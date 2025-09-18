Châtillon, France, le 18 septembre 2025

DBV Technologies annonce la démission d’un membre de son Conseil d’administration

DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 – Nasdaq Market: DBVT), (la “Société” ou “DBV”), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé ce jour la démission de Daniel Soland de ses fonctions d’administrateur au sein du Conseil d’administration de la Société (le « Conseil »), avec effet immédiat.

“Au nom du Conseil, de l’équipe de direction de DBV et de nos actionnaires, je remercie Daniel pour son implication envers la Société,” a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil. “Depuis qu'il nous a rejoint en 2015, l’expérience, la perspicacité et l'expertise de Daniel ont été précieuses pour le Conseil et son Comité des Rémunérations. Nous lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs.”

“J’ai beaucoup apprécié le temps passé en tant que membre du Conseil et le travail réalisé avec l’équipe de direction de DBV”, a déclaré Daniel Soland . “Je me réjouis de voir la Société poursuivre les avancées du patch VIASKIN® peanut, et je suis persuadé qu’il pourra un jour apporter aux patients et à leurs familles une alternative thérapeutique dont ils ont grand besoin, s’il est approuvé."

Le Conseil continuera de travailler avec ses 9 membres restants et évaluera avec son Comité des Nominations et de la Gouvernance le calendrier et le processus appropriés pour la nomination provisoire d'un nouveau membre afin de pourvoir le poste vacant de M. Soland, sous réserve de sa ratification par les actionnaires de la Société lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle.

A propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN ® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN ® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le compartiment B d’Euronext Paris (DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADSs de la Société (chacun représentant cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT, CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

VIASKIN est une marque commerciale déposée de DBV Technologies.

Contact Investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact Média

Brett Whelan

DBV Technologies

brett.whelan@dbv-technologies.com

Pièce jointe