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DBV-Techno : franche cassure des 2,31 EUR
information fournie par Zonebourse 11/09/2026 à 17:51
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DBV-Techno valide une franche cassure des 2,31 EUR, planchers du 4 août puis des 1er et 4 septembre 2026, mais aussi et surtout du 1er décembre et 29 octobre (en intraday) 2025.

Le prochain objectif serait le comblement du "gap" des 1,94 EUR du 2 octobre 2025 (niveau qui coïncide avec l'ex-zénith des 10 et 11 juillet 2025).

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