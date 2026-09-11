DBV-Techno : franche cassure des 2,31 EUR

DBV-Techno valide une franche cassure des 2,31 EUR, planchers du 4 août puis des 1er et 4 septembre 2026, mais aussi et surtout du 1er décembre et 29 octobre (en intraday) 2025.

Le prochain objectif serait le comblement du "gap" des 1,94 EUR du 2 octobre 2025 (niveau qui coïncide avec l'ex-zénith des 10 et 11 juillet 2025).