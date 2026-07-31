DBT : Un chiffre d'affaires S1 2026 qui reflète la dynamique de transformation du Groupe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

31 juillet 2026

Un chiffre d'affaires S1 2026 qui reflète la dynamique de transformation du Groupe

Doublement du CA R3 à 1,5 M€ devenant le premier contributeur en revenu du groupe

Baisse anticipée de l'activité DBT CEV liée à son recentrage vers les bornes rapides

Brebières, le 31 juillet 2026 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires consolidé semestriel 2026. Il ressort à 3,7 M€, en très légère baisse de 4% par rapport au 1 er semestre 2025. Ce semestre est le résultat d'une évolution contrastée au sein des différentes lignes de métier et illustre le contexte de transformation stratégique majeure du groupe vers les services et les marchés à plus forte valeur ajoutée.

Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026 s'analyse comme suit :

Chiffre d'Affaires en K€ (1) S1 2026 S1 2025 Variation CA Groupe DBT 3 672 3 813 -4% dont : CA CEV 1 398 2 658 -47% CA ING

CA R3 768

1 502 416

739 +85%

+103%

Données consolidées et non auditées

Doublement du chiffre d'affaires de R3

Fer de lance du développement du groupe, R3 a poursuivi e déploiement de ses hubs de recharge conformément à son plan de marche. Au 30 juin 2026, le réseau dispose de 135 stations ouvertes conformément au plan de marche, soit une augmentation de 15 stations par rapport au 1 er janvier.

Le nombre de charges sur le 1 er semestre 2026 avoisine les 100 000, soit une hausse de 66% par rapport au 1 er semestre 2025. Ce nombre aurait dû être plus important si le groupe n'avait pas pâti d'actes de malveillance (vols de câble) en début d'année. Le chiffre d'affaires de R3 atteint 1,5 M€ (+103%). R3 est désormais le premier contributeur au CA consolidé et représente 41% du revenu total.

Ces performances illustrent le caractère vertueux du modèle économique de R3 qui permet de s'inscrire dans la durée avec des revenus récurrents et en croissance.

Recentrage des activités industrielles sur les marchés à plus forte valeur ajoutée

Conformément à ce qui a été déjà annoncé dans de précédents communiqués de presse, DBT CEV a procédé depuis près d'un an à un recentrage stratégique majeur vers la conception, la fabrication et la vente de ses bornes rapides Milestone®. Ceci s'est concrétisé par l'abandon progressif du marché de la borne lente qui contribuait de manière significative au volume de ventes.

En conséquence, le chiffre d'affaires de DBT CEV a poursuivi sa décrue au 1 er semestre 2026 dans un marché de plus en plus focalisé sur les prix. Il ressort à 1,4 M€ en baisse de 47%. Cette stratégie devrait d'améliorer significativement la profitabilité de ce segment grâce à une diminution sensible des coûts fixes et l'arrêt des ventes à faible marge brute. En parallèle, la capacité de production peut être davantage dédiée à la fabrication de hubs pour R3.

De son côté, l'activité historique DBT Ingénierie affiche un chiffre d'affaires de 0,8 M€ au S1 2025, en forte hausse de 85% par rapport au S1 2025, grâce à des ventes à l'export.

Perspectives encourageantes

Au 2 nd semestre, DBT va continuer le maillage du réseau R3 et rappelle son objectif 2026 de plus de 50 nouvelles stations installées sur l'année, ce qui correspond à une augmentation du rythme d'installation de plus de 50% par rapport à 2025. Le groupe confirme donc sa prévision d'atteindre plus de 3 M€ de CA pour R3 en 2026.

En parallèle, R3 va intensifier ses efforts visant à développer une offre de recharge pour les entreprises avec un service clés en main alliant conseil et fiabilité.

DBT prévoit également la mise en place d'une offre de service d'exploitation de bornes pour maintenir les parcs de bornes en activité et leur assurer une disponibilité optimale.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare :

« Nous commençons à engranger les premiers fruits de notre transformation stratégique vers les services avec la montée en puissance de notre réseau R3 et le doublement de son CA semestriel. Dans une conjoncture de marché de la mobilité électrique faite de « stop & go » le développement d'un modèle économique récurrent et en croissance permet d'absorber les soubresauts de l'activité et d'envisager d'atteindre dans un futur proche le retour à l'équilibre d'exploitation. Chez DBT, nous sommes tous mobilisés pour faire de ce dernier objectif une réalité concrète et les chiffres des ventes de véhicules électriques en hausse permanente depuis le début d'année nous confortent dans notre entreprise »

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

• Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

• Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT offre une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

Service Communication

communication@dbt.fr

Relations Investisseurs

ir@dbt.fr

Relations Presse

info@capvalue.fr

01 80 81 50 00

Le Groupe DBT est présent sur les réseaux sociaux : Twitter - LinkedIn – La French Fab

Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr