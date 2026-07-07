DBT : Tirage des tranches 10, 11 et 12 pour montant total de 1 500 000 EUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 juillet 2026

Tirage des tranches #10, #11 et #12

pour montant total de 1 500 000€

Brebières, le 7 juillet 2026 – 18h00 - Le groupe DBT (Euronext Growth – ALDBT), expert européen de la mobilité électrique, proposant des solutions durables pour la transition énergétique, annonce le tirage de trois tranches d'obligations convertibles en actions de la Société pour un montant nominal respectif de 250 000 euros pour la tranche #10, 500 000 euros pour la tranche #11 et 750 000 euros pour la tranche #12.

Ce tirage intervient dans le cadre du contrat de financement en cours de la Société avec WTO29 mis en place le 6 juin 2025 pour accompagner financièrement le développement du périmètre du Groupe DBT d'un montant nominal maximum de 5 millions d'euros.

Les montants levés par ce tirage permettront à l'entreprise d'accompagner la croissance des ventes de bornes rapides Milestone® et d'accélérer le déploiement de ses hubs R3 dans les territoires dans un contexte de marché européen de la mobilité électrique en plein rebond du fait des évènements géopolitiques récents.

Principales caractéristiques

Les OCEANE auront une valeur nominale de 5.000 euros chacune et seront souscrites à leur valeur nominale. L'opération émettra 100 nouvelles OCEANE Elles ne porteront pas d'intérêt et auront une maturité de 24 mois à compter de leur émission.

Cadre juridique de l'opération

L'assemblée générale extraordinaire de la Société qui s'est tenue le 6 février 2024 a consenti au conseil d'administration de la Société, aux termes de sa 4ème résolution, une délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société, au profit d'une catégorie de personnes conformément à l'article L. 225-138 du Code de commerce.

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques liées à ce type d'opération de financement, notamment le risque de dilution significative lors de la conversion des OCEANE.

La société informe également la communauté financière de la mise à jour du nombre d'actions composant son capital, qui est disponible dans la partie Investisseurs de son site internet.

À PROPOS DE DBT

DBT est un leader français de la mobilité électrique doté d'une expertise reconnue dans la recharge des véhicules électriques. Sur son marché, DBT bénéficie d'une position solide découlant d'une période d'investissements intense entre 2020 et 2023, ayant conduit à une transformation profonde du groupe, qui est désormais axé sur deux activités complémentaires :

Depuis 1992, une activité historique de conception, fabrication et ventes de bornes de recharges électriques rapides. Disposant d'une large gamme de bornes à la pointe de la technologie, DBT répond aux besoins d'équipements des espaces publics et privés. Sa gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone® lancée en 2023, qui est entièrement conçue et assemblée en France, couvre la totalité du spectre de la recharge de 7 à 180 kW ;

Depuis 2022, une nouvelle activité d'opérateur de bornes de recharges haute puissance « R3 - Réseau de Recharge Rapide », comptant déjà 84 stations opérationnelles. Ce réseau, qui devrait atteindre près de 350 stations fin 2026, puis 1000 fin 2030, cible des implantations stratégiques sur des sites de destination tels que les centres commerciaux, les chaînes de restaurant, les grandes surfaces spécialisées plutôt que les grands sites de passage tels que les autoroutes.

Ces deux axes stratégiques devraient permettre à DBT de tirer le meilleur profit d'un marché en pleine expansion, soutenu par des initiatives gouvernementales telles que l'objectif de 400 000 bornes installées en France d'ici 2030. En combinant la vente de bornes et de services de recharge électrique, DBT off re une solution complète pour répondre aux besoins croissants de la mobilité électrique.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Groupe DBT

Parc Horizon 2000 –

Rue Maurice Grossemy

62117 Brebières

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Pour plus d'informations sur le groupe DBT et ses activités : www.dbt.fr