DayOne Data Centers dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Le groupe bancaire français BPCE a acquis une participation d'environ 7% dans la banque espagnole Sabadell par le biais d'achats sur le marché et d'instruments financiers, avec l'intention de devenir un actionnaire à long terme, ont annoncé mardi les deux ...
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information fournie par Boursorama•06.10.2026•08:59•
Au cours des dernières années, ils se sont progrssivement imposés dans le paysage de l'investissement français, notamment via les influenceurs finances : les ETF. Simples, accessibles, diversifiés, ils représentent l'outil idéal pour se lancer dans l'investissement ...
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* RENAULT RENA.PA a annoncé lundi soir la nomination de Carine Damois au poste de directrice financière du groupe, succédant à Duncan Minto. * L'ORÉAL OREP.PA a fait appel à des conseillers en restructuration afin d'étudier les options face aux risques juridiques ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ...
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