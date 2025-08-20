 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 997,88
+0,24%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Dayforce progresse grâce à des négociations avancées en vue d'un accord de 11 milliards de dollars avec Thoma Brava
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 13:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 août - ** Les actions de Dayforce DAY.N augmentent avant le marché après des négociations avancées pour une acquisition de 11 milliards de dollars par la société de capital-investissement Thoma Brava

** Le fournisseur de logiciels RH a augmenté de 2,8 % à 67,44 $

** La transaction proposée serait de 70 $ par action, soit une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15 août, lorsque les pourparlers ont été annoncés pour la première fois

** À la dernière clôture, DAY a baissé de près de 10 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

DAYFORCE
65,500 USD NYSE -1,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank