Dayforce progresse grâce à des négociations avancées en vue d'un accord de 11 milliards de dollars avec Thoma Brava

20 août - ** Les actions de Dayforce DAY.N augmentent avant le marché après des négociations avancées pour une acquisition de 11 milliards de dollars par la société de capital-investissement Thoma Brava

** Le fournisseur de logiciels RH a augmenté de 2,8 % à 67,44 $

** La transaction proposée serait de 70 $ par action, soit une prime de 32,4 % par rapport au cours de clôture de l'action le 15 août, lorsque les pourparlers ont été annoncés pour la première fois

** À la dernière clôture, DAY a baissé de près de 10 % depuis le début de l'année