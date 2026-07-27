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DAX40 : renoue avec les 25 500 Pts, à 1,2% de ses records
information fournie par Zonebourse 27/07/2026 à 15:05
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Le recule de pétrole, même s'il reste 25% plus cher qu'il y a 15 jours, suffit à propulser le DAX 40 vers les 25.500Pts: l'indice se retrouve à 1,2% de ses records (25.850 établi le 6 juillet), comble le "gap" des 25.465 et peut désormais viser le retracement des 25.818 du 6 juillet.

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