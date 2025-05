DAX40 : franchit 24.000 et le cap des +20% annuels information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 11:33









(CercleFinance.com) - Les 24.000: c'est fait !

Le DAX40 établit un nouveau record absolu (en intraday pour l'instant) et affiche désormais +20,3% de hausse depuis le 1er janvier et franchit le cap des +30% en 6 semaine.

C'est un record historique de hausse, à la fois algébrique (18.500/24.000), soit +5.500Pts), en nombre de séances de hausse sur 5 semaines avec un total de 22/25 séances (le weekend de Pâques est inclus dans cette période), en pourcentage de hausse avec +30,3% en ligne droite, sans aucun retracement supérieur à 0,7% depuis le 11 avril (c'est également sans précédent).

Faute de précédent historique, aucun scénario ne peut être cité en référence... tous les 'Bulls' ont déjà pris rendez-vous avec les 25.000Pts pour la fin du mois de mai (soit +4,3% supplémentaires, une simple formalité au rythme actuel).







