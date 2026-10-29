DaVita rachète pour 69 millions de dollars d'actions à Berkshire, qui conserve une participation de 45 %

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DaVita DVA.N a déboursé environ 69 millions de dollars pour racheter 382 563 de ses propres actions à Berkshire Hathaway BRKa.N , qui a conservé une participation de 45 % dans le prestataire de services de dialyse rénale à l'issue de ce rachat, selon des documents déposés jeudi auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC).

La transaction a eu lieu le 27 octobre et a ramené la participation de Berkshire dans DaVita à environ 28,31 millions d'actions. DaVita a conclu un accord avec Berkshire prévoyant le rachat trimestriel d'un nombre d'actions suffisant pour ramener la participation de Berkshire à 45 %. Berkshire détient des actions de DaVita, dont le siège est à Denver, depuis le quatrième trimestre 2011.