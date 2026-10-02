David Ellison affirme que la société issue de la fusion entre Paramount et Warner Bros Discovery s'appellera Skydance

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* Paramount-Warner Bros s'appellera Skydance une fois la fusion finalisée

* Les actions de catégorie B passeront du Nasdaq à la Bourse de New York (NYSE) le 6 octobre sous le symbole "SKYD"

* La société issue de la fusion vise 6 milliards de dollars d’économies et affiche une dette d’environ 80 milliards de dollars

(Ajout d'informations)

par Anzar Mehraj

David Ellison, directeur général de Paramount Skydance, a déclaré vendredi qu’une fois la fusion de la société avec Warner Bros Discovery finalisée, l’entité issue de la fusion s’appellera Skydance.

Cette décision vise à préserver les identités distinctes des studios Paramount PSKY.O et Warner Bros WBD.O , plutôt que de les faire passer au second plan derrière une nouvelle identité d’entreprise, a ajouté Ellison.

La société issue de la fusion deviendra un géant du divertissement couvrant le cinéma, la télévision et l’actualité, réunissant les studios à l’origine des films "Mission: Impossible" et "Harry Potter" avec de grands réseaux de télévision et de streaming tels que CBS, CNN, Paramount+ et HBO Max.

"Nous n’avons jamais voulu qu’une nouvelle identité d’entreprise diminue, altère ou éclipse l’une ou l’autre", a écrit Ellison dans un message publié sur les réseaux sociaux. "Au contraire, nous voulions un nom qui donnerait à la société fusionnée une identité qui lui soit propre tout en permettant à Paramount et Warner Bros — ainsi qu’à toutes nos marques exceptionnelles — de rester sous les feux de la rampe."

Selon un document réglementaire, la société prévoit de changer sa dénomination sociale pour devenir Skydance Corporation le 6 octobre. Le même jour, ses actions de classe B devraient passer du Nasdaq à la Bourse de New York, où elles seront cotées sous le symbole "SKYD" au lieu de "PSKY".

"Ce nom est motivé par l’ego. Il rappelle à tout le monde que les marques hollywoodiennes les plus emblématiques relèvent d’Ellison et que c’est sa société qui l’a emporté", a déclaré Ross Benes, analyste senior chez eMarketer.

Un juge américain a rendu une ordonnance mercredi autorisant Paramount Skydance à finaliser l’acquisition de Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars, mettant ainsi fin à un blocage qui durait depuis des mois.

Cette ordonnance a entériné l’accord conclu le 21 septembre avec un groupe de 12 États, mené par la Californie, qui avait intenté une action en justice pour bloquer la fusion, arguant qu’elle donnerait naissance à un géant des médias capable de faire grimper les prix des films et des programmes télévisés.

En début de semaine, Ellison a nommé Ynon Kreiz au poste de co-directeur général , confiant au directeur général de Mattel la gestion des opérations quotidiennes et la direction de l’intégration, ce qui lui permettra de se consacrer à la direction créative et à la stratégie globale.

Le duo doit atteindre un objectif de 6 milliards de dollars d’économies tout en gérant une dette combinée d’environ 80 milliards de dollars.