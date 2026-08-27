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Dave Carroll nommé à la tête de Ford Energy
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 15:23
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Ford Motor fait part de la nomination, à compter du 31 août, de Dave Carroll au poste de président de Ford Energy, la filiale du groupe dédiée à la transition vers les énergies renouvelables et concevant des systèmes de stockage d'énergie par batteries.

Dave Carroll succède à Lisa Drake, qui quittera l'entreprise à la fin de l'année. Ils collaboreront jusqu'au 31 décembre pour assurer une transition structurée concernant les opérations de fabrication, les engagements envers les clients et les partenariats avec les fournisseurs de Ford Energy.

Avant de rejoindre Ford, Dave Carroll occupait les fonctions de CEO et de directeur des énergies renouvelables chez Engie North America. "En six ans, il a multiplié par plus de douze les actifs d'exploitation de l'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables", souligne le constructeur automobile.

Dave Carroll supervisera l'ensemble des activités de Ford Energy, de bout en bout, incluant la fabrication des cellules de batterie, l'assemblage des systèmes, la stratégie commerciale et les ventes. Il sera placé sous la responsabilité de John Lawler, vice-président du conseil d'administration de Ford.

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