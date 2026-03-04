Davantage de vols de rapatriement alors que la fermeture de l'espace aérien au Moyen-Orient bloque des milliers de personnes

Des vols de rapatriement devaient partir du Moyen-Orient mercredi, les gouvernements s'empressant de rapatrier les dizaines de milliers de citoyens bloqués par l'intensification du conflit entre les États-Unis et Israël et l'Iran .

Le trafic aérien commercial est resté largement absent dans une grande partie de la région, les principales plates-formes du Golfe - dont Dubaï, l'aéroport le plus fréquenté au monde par les passagers internationaux - étant en grande partie fermées pour la cinquième journée consécutive, ce qui constitue la plus grande perturbation des voyages depuis la pandémie de COVID-19.

Selon les experts du secteur, même si un cessez-le-feu était déclaré immédiatement, le service normal ne reviendrait pas du jour au lendemain. Les compagnies aériennes auraient encore besoin de temps pour repositionner les avions, réaffecter les équipages, reconstruire les horaires et obtenir l'autorisation de reprendre les vols en toute sécurité.

Les premiers vols de rapatriement pour la Grande-Bretagne et la France devaient partir mercredi, tandis que les Émirats arabes unis ont ouvert des couloirs aériens sûrs pour permettre à certains citoyens de rentrer chez eux. En temps normal, des milliers de vols commerciaux quitteraient la région chaque jour.

La Nouvelle-Zélande a déclaré qu'un total de 121 vols de rapatriement devaient quitter l'aéroport international de Dubaï mercredi.

LES GOUVERNEMENTS S'EMPRESSENT D'ÉVACUER

Certains touristes et expatriés isolés ont également essayé de sortir par leurs propres moyens .

"Nous agissons avec prudence", a déclaré le ministre français des finances, Roland Lescure. Le gouvernement français a indiqué que plusieurs vols de rapatriement étaient prévus mercredi pour ses ressortissants, dont environ 400 000 se trouvent dans la région.

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré qu'il avait autorisé l'utilisation d'avions militaires pour soutenir l'évacuation des citoyens polonais du Moyen-Orient.

Le ministère britannique des affaires étrangères a déclaré que la ministre des affaires étrangères, Yvette Cooper, s'était entretenue avec le directeur d'Emirates et qu'elle devait s'entretenir avec British Airways plus tard dans la journée de mercredi au sujet des plans de vol au départ de Dubaï, alors que la Grande-Bretagne compte sur les compagnies aériennes commerciales pour l'aider à ramener ses ressortissants dans leur pays. Le bureau a indiqué qu'un vol charter quitterait Oman mercredi soir.

Le ministère italien des affaires étrangères a déclaré avoir déployé du personnel supplémentaire à Oman et aux Émirats arabes unis afin de faciliter le rapatriement des citoyens italiens.

La République tchèque a organisé trois vols d'évacuation gouvernementaux depuis Oman, la Jordanie et l'Égypte, qui ont permis de rapatrier 175 personnes, et d'autres opérations sont prévues. La compagnie aérienne Smartwings assure également des vols de retour depuis Oman et Dubaï, selon l'agence de presse CTK et un représentant du gouvernement.

La Slovaquie a déclaré avoir évacué 127 personnes - pour la plupart des citoyens slovaques, ainsi que quatre Tchèques et un Kazakh - à bord de deux vols en provenance de Jordanie qui ont atterri mardi, et préparait des missions supplémentaires.

LES COMPAGNIES AÉRIENNES CHANGENT D'ITINÉRAIRE ET PROLONGENT LES SUSPENSIONS

L'espace aérien étant fortement réduit, les compagnies aériennes ont été contraintes de réorienter leurs vols, d'emporter du carburant supplémentaire ou de faire des escales de ravitaillement supplémentaires afin de se prémunir contre les déviations soudaines ou les trajectoires de vol plus longues à travers des couloirs plus sûrs.

Qantas QAN.AX a ajouté un vol A380 de Sydney à Londres pour aider 485 clients à se rendre d'Australie en Europe samedi. Elle ajoute également une escale de ravitaillement à Singapour à ses vols Perth-Londres normalement sans escale, afin de pouvoir transporter 60 passagers supplémentaires en raison de la forte demande.

Plusieurs transporteurs ont également prolongé la suspension de leurs vols. Emirates, le plus grand transporteur international au monde, a déclaré que les liaisons à destination et en provenance de Dubaï resteraient suspendues jusqu'au 7 mars, bien qu'elle propose un programme limité au départ de Dubaï International et d'Al Maktoum International.

Air France AIRF.PA a déclaré qu'elle avait prolongé sa suspension des vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad jusqu'au 6 mars, et qu'elle avait prolongé l'arrêt des services à destination de Tel-Aviv et de Beyrouth jusqu'au 8 mars.

LES COÛTS AUGMENTENT, LES ACTIONS FLUCTUENT

Les prix du pétrole ont augmenté, alourdissant les factures de carburant des compagnies aériennes et augmentant le risque d'une hausse des tarifs si les itinéraires plus longs sont maintenus.

La plupart des grandes compagnies aériennes américaines ne couvrent plus leur consommation de carburant, ce qui les expose aux fluctuations des prix du pétrole. Un analyste de Morningstar a estimé que les transporteurs asiatiques ANA 9202.T , Cathay Pacific 0293.HK , et Singapore Airlines SIAL.SI ont couvert environ la moitié de leurs besoins en kérosène.

Wizz Air WIZZ.L a déclaré mercredi que le conflit au Moyen-Orient réduirait son bénéfice net pour l'exercice 2026, en raison de la suspension des liaisons régionales et de la faiblesse économique plus générale liée à la crise iranienne.

Le Golfe est également une plaque tournante majeure pour le fret aérien, ce qui ajoute une tension supplémentaire aux routes commerciales mondiales déjà sous pression après les perturbations du transport maritime de la mer Rouge.

Les actions des compagnies aériennes ont été moins volatiles mercredi après des chutes de pourcentage à deux chiffres au cours des derniers jours, qui ont effacé des dizaines de milliards de dollars de la valeur marchande des compagnies aériennes.

Lufthansa LHAG.DE a clôturé en hausse de 1,5%. IAG

ICAG.L , propriétaire de BA, a augmenté de 2 %, après avoir chuté de plus de 13 % au cours des trois derniers jours. Qantas a terminé en baisse de 2,7%, portant ses pertes hebdomadaires à plus de 10%, tandis que Korean Air Lines 003490.KS a chuté de 7,9% après avoir perdu 10,3% mardi.

Les actions des transporteurs américains United Airlines

UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O et Southwest Airlines LUV.N ont abandonné leurs gains initiaux et ont baissé.