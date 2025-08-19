 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Databricks vise une valorisation de plus de 100 milliards de dollars alors que les investisseurs soutiennent les plans de croissance de l'IA
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 19:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 3, 7 et 11) par Pritam Biswas et Ateev Bhandari

La société d'analyse Databricks a déclaré mardi que sa valorisation était prête à bondir de 61 % pour atteindre plus de 100 milliards de dollars lors d'un tour de table moins d'un an après son dernier, soulignant la forte demande des investisseurs pour les startups d'intelligence artificielle.

L'entreprise a déclaré avoir signé une feuille de conditions pour un tour de série K, mais n'a pas révélé le montant de la levée de fonds.

"Ce niveau d'évaluation indique une concentration de capitaux en fin de cycle dans des entreprises identifiées comme leaders du marché dans des secteurs technologiques fondamentaux", a déclaré Derek Hernandez, analyste de recherche senior chez PitchBook.

Databricks, dont le siège est à San Francisco, en Californie, compte environ 15 000 clients, dont la société de paiement Block XYZ.N , le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O .

À la fin de l'année dernière, Databricks a levé 10 milliards de dollars dans le cadre de l'un des plus importants cycles de financement de capital-risque de l'histoire, qui l'a valorisé à 62 milliards de dollars.

Elle prévoit d'utiliser une partie des derniers fonds pour le développement de produits et pour des fusions et acquisitions dans le segment de l'IA, car les entreprises et les gouvernements du monde entier s'empressent de tirer parti des gains d'efficacité de cette technologie naissante mais en pleine évolution.

Selon Derek Hernandez, les investisseurs partent du principe que "le marché total adressable sera suffisamment important pour soutenir plusieurs entreprises de grande valeur et que Databricks conservera un avantage concurrentiel durable".

Databricks emploie environ 8 000 personnes dans le monde et est en concurrence avec des sociétés cotées en bourse telles que Snowflake SNOW.N , dont la capitalisation boursière s'élève à environ 66 milliards de dollars.

Les startups choisissent de rester privées plus longtemps en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'appétit imprévisible du marché pour les offres publiques initiales au cours des dernières années. Des capitaux sont également disponibles pour des tours de table plus importants à un stade avancé, car les investisseurs du marché privé disposent de niveaux records de liquidités.

OpenAI est également en pourparlers pour conclure une vente d'actions aux employés, ce qui valoriserait la société mère ChatGPT à environ 500 milliards de dollars, a rapporté Reuters au début du mois.

"Ce qui était autrefois un tour de table avant l'introduction en bourse est maintenant souvent une série G ou plus tard, et le capital qui arrive fonctionne souvent comme des actions publiques, mais sans la surveillance publique", a déclaré Chris Lawrence, fondateur et associé gérant de Labyrinth Capital Partners.

