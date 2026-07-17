Databricks valorisé à 188 milliards de dollars après un tour de table mené par Coatue, selon le WSJ

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La société d'investissement Coatue Management mène un tour de table de 3 milliards de dollars en faveur du fournisseur de solutions d'analyse de données Databricks, ce qui valorise l'entreprise à 188 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Databricks, l'une des entreprises technologiques privées les plus valorisées au monde, a bouclé en début d'année un tour de table d'environ 5 milliards de dollars, pour une valorisation de 134 milliards de dollars.

Coatue et Databricks n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cette information en dehors des heures de bureau.