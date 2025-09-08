 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Databricks prévoit un chiffre d'affaires annualisé de 4 milliards de dollars grâce à la demande croissante en matière d'IA
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 17:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte au paragraphe 7)

La société d'analyse Databricks a déclaré lundi qu'elle était en bonne voie pour atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 4 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 50 % par rapport à l'année précédente, en raison de la demande croissante pour ses produits d'intelligence artificielle.

Cette annonce fait suite à la clôture du financement de série K de la société de données et d'intelligence artificielle, qui a levé 1 milliard de dollars à une valeur supérieure à 100 milliards de dollars, co-dirigé par Andreessen Horowitz, Insight Partners, MGX, Thrive Capital et WCM Investment Management.

L'entreprise prévoit d'utiliser les fonds pour accélérer sa stratégie en matière d'IA, notamment en développant ses produits, en lançant une nouvelle catégorie de base de données opérationnelle et en procédant à de futures acquisitions et recherches dans le domaine de l'IA.

Au deuxième trimestre, la société, qui compte environ 15 000 clients, dont le géant de l'énergie Shell SHEL.L et le fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O , a dépassé un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars, les produits liés à l'IA atteignant 1 milliard de dollars.

Databricks vise une rétention de revenus nets supérieure à 140 %, plus de 650 clients avec plus d'un million de dollars de dépenses annuelles et un flux de trésorerie disponible positif au cours des 12 derniers mois, a déclaré la société.

La société basée à San Francisco est considérée comme l'un des principaux candidats à l'introduction en bourse. Le directeur général de Databricks, Ali Ghodsi, a déclaré dans une interview que la société avait reçu de nombreuses demandes d'investisseurs depuis l'introduction en bourse réussie de la société de logiciels de conception Figma FIG.N , une autre startup soutenue par le capital-risque, en juillet, pour un montant de 1,22 milliard de dollars.

Databricks, fondée en 2013, propose une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à ingérer, analyser et construire des applications d'IA en utilisant des données complexes provenant d'une variété de sources.

