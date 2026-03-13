Rugby: Six internationaux géorgiens sanctionnés dans un scandale de dopage

Symposium de l'Agence mondiale antidopage à Lausanne

Six joueurs de l'équipe nationale masculine ‌géorgienne de rugby et un membre de l'encadrement ont été reconnus coupables de ​violations des règles antidopage, ont annoncé vendredi l'Agence mondiale antidopage (AMA) et World Rugby, à l'issue d'une enquête qui a mis au jour un système de substitutions d'échantillons et ​d'avertissements préalables de contrôles.

L'enquête conjointe menée par l'AMA et World Rugby, baptisée "Operation Obsidian" ("Opération obsidienne"), a révélé cinq cas ​lors desquels des joueurs auraient échangé leurs échantillons ⁠d'urine afin d'échapper à la détection.

Parallèlement, des employés de l'agence nationale antidopage ‌géorgienne, la GADA, auraient également prévenu certains joueurs de la tenue imminente de contrôles, a indiqué l'AMA.

L'enquête, lancée en 2023, a également montré ​que des agents de ‌contrôle antidopage n'avaient pas correctement surveillé les athlètes lors des ⁠contrôles et n'avaient pas assisté au prélèvement d'urine, ce qui constitue une violation flagrante des règles antidopage.

"Ce qui s’est passé dans le rugby géorgien est scandaleux et va ⁠provoquer une onde de ‌choc dans le sport et le gouvernement géorgiens, ainsi que dans ⁠le monde du rugby en général", a déclaré le président de l’AMA Witold ‌Banka, dans un communiqué.

Reuters a contacté la Fédération géorgienne de rugby ⁠pour une demande de commentaire.

"UN PLAN IMPLIQUANT DES DROGUES RÉCRÉATIVES"

World Rugby ⁠a indiqué que ‌les six joueurs et un membre du staff de l'équipe avaient été inculpés et ​sanctionnés dans le cadre d'un "plan organisé impliquant ‌des drogues récréatives et des substitutions d'échantillons".

"L'enquête a été déclenchée lorsque des irrégularités dans les échantillons d'urine ont ​été identifiées par le programme antidopage hors compétition de World Rugby, couvrant une longue période avant la Coupe du monde de rugby masculine 2023 en ⁠France", a précisé World Rugby.

La Géorgie a terminé dernière de sa poule lors du Mondial 2023, sans remporter le moindre match.

Ce scandale a également conduit l'AMA à perdre confiance dans la GADA, Witold Banka avertissant que "des changements en profondeur doivent désormais être opérés par les autorités compétentes".

(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent ​Daheron, édité par Sophie Louet)