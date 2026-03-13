Rugby: Six internationaux géorgiens sanctionnés dans un scandale de dopage

Symposium de l'Agence mondiale antidopage à Lausanne
Six joueurs de l'équipe nationale masculine géorgienne de rugby et un membre de l'encadrement ont été reconnus coupables de violations des règles antidopage, ont annoncé vendredi l'Agence mondiale antidopage (AMA) et World Rugby, à l'issue d'une enquête qui a mis au jour un système de substitutions d'échantillons et d'avertissements préalables de contrôles.
L'enquête conjointe menée par l'AMA et World Rugby, baptisée "Operation Obsidian" ("Opération obsidienne"), a révélé cinq cas lors desquels des joueurs auraient échangé leurs échantillons d'urine afin d'échapper à la détection.
Parallèlement, des employés de l'agence nationale antidopage géorgienne, la GADA, auraient également prévenu certains joueurs de la tenue imminente de contrôles, a indiqué l'AMA.
L'enquête, lancée en 2023, a également montré que des agents de contrôle antidopage n'avaient pas correctement surveillé les athlètes lors des contrôles et n'avaient pas assisté au prélèvement d'urine, ce qui constitue une violation flagrante des règles antidopage.
"Ce qui s’est passé dans le rugby géorgien est scandaleux et va provoquer une onde de choc dans le sport et le gouvernement géorgiens, ainsi que dans le monde du rugby en général", a déclaré le président de l’AMA Witold Banka, dans un communiqué.
Reuters a contacté la Fédération géorgienne de rugby pour une demande de commentaire.
"UN PLAN IMPLIQUANT DES DROGUES RÉCRÉATIVES"
World Rugby a indiqué que les six joueurs et un membre du staff de l'équipe avaient été inculpés et sanctionnés dans le cadre d'un "plan organisé impliquant des drogues récréatives et des substitutions d'échantillons".
"L'enquête a été déclenchée lorsque des irrégularités dans les échantillons d'urine ont été identifiées par le programme antidopage hors compétition de World Rugby, couvrant une longue période avant la Coupe du monde de rugby masculine 2023 en France", a précisé World Rugby.
La Géorgie a terminé dernière de sa poule lors du Mondial 2023, sans remporter le moindre match.
Ce scandale a également conduit l'AMA à perdre confiance dans la GADA, Witold Banka avertissant que "des changements en profondeur doivent désormais être opérés par les autorités compétentes".
(Rédigé par Rohith Nair à Bangalore, version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer