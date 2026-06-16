Databricks conclut un accord en vue d'acquérir Panther Labs dans le cadre de sa stratégie de renforcement en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Panther a été valorisée à 1,4 milliard de dollars à l'issue d'un tour de table de série B de 120 millions de dollars en 2021

* Cette opération devrait constituer la troisième acquisition de Databricks dans le domaine de la cybersécurité

* Databricks entend concurrencer les acteurs historiques du secteur de la sécurité tels que Splunk et Crowdstrike

(Des informations supplémentaires sur Panther Labs sont fournies au paragraphe 3, et les commentaires du directeur général figurent aux paragraphes 4 et 5)

Databricks a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir la start-up Panther Labs, alors que le fournisseur américain de solutions d’analyse de données renforce sa présence sur le marché de la cybersécurité.

Cette acquisition, la troisième de Databricks dans ce domaine, s'inscrit dans son objectif de concurrencer les acteurs historiques de la gestion de la sécurité tels que CrowdStrike

CRWD.O et Splunk ( CSCO.O , filiale de Cisco). Databricks n'a pas souhaité s'exprimer sur les conditions de l'accord. Panther, dont la valorisation s’élève à 1,4 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars après avoir levé 120 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars lors d’un tour de table de série B en 2021, regroupe en un seul endroit les sources de données et les éléments clés pour la sécurité. Ainsi, les programmes d’IA qui agissent avec une intervention humaine limitée, appelés “agents”, peuvent répondre à un afflux croissant de menaces à l’ère de l’IA. Dans une interview, Ali Ghodsi, directeur général de Databricks, a déclaré que l’IA avait considérablement réduit le temps nécessaire aux attaquants pour exploiter les failles logicielles, et que les anciennes méthodes de gestion des informations de sécurité et des alertes étaient “obsolètes”. “S’ils vous attaquent avec des agents, vous devez vous défendre avec des agents”, a déclaré Ghodsi à Reuters, lors du sommet “Data + AI Summit” organisé par l’entreprise cette semaine à San Francisco. “Il faut combattre le feu par le feu.”