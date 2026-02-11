Dassault Systèmes vise une hausse du chiffre d'affaires de 3% à 5% en 2026

Le logo de Dassault Systèmes SE sur un bâtiment de l'entreprise à Paris
Dassault Systèmes, a annoncé mercredi s’attendre en 2026 à une croissance de 3% à 5% de son chiffre d’affaires, portée par l’accélération de l’adoption de la souscription et du Cloud.
Pour 2026, le groupe vise également une marge opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%, et un BNPA dilué non‑IFRS compris entre 1,30 et 1,34 euro.
Dassault Systèmes avertit que son activité reste exposée à un environnement mondial économiquement et géopolitiquement incertain, ce qui pourrait peser sur sa croissance, ses résultats et ses flux de trésorerie.
Le directeur général du groupe Pascal Daloz a réaffirmé l’ambition du groupe de se concentrer sur la transformation de l’IA industrielle, tout en se concentrant sur une "exécution rigoureuse" en 2025 et en 2026 pour "générer un impact mesurable et différenciant".
Dassault Systèmes a notamment cité son partenariat avec NVIDIA pour développer des World Models industriels.
Sur l'année 2025, le chiffre d'affaires de l'éditeur français de logiciels professionnels s'est élevé à 6,24 milliards d'euros alors que les analystes tablaient sur 6,30 milliards selon un consensus LSEG.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
