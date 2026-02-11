 Aller au contenu principal
Dassault Systèmes vise une hausse du chiffre d'affaires de 3% à 5% en 2026
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:26

Le logo de Dassault Systèmes SE sur un bâtiment de l'entreprise à Paris

Dassault Systèmes, ‌a annoncé mercredi s’attendre en 2026 à ​une croissance de 3% à 5% de son chiffre d’affaires, portée par l’accélération de l’adoption ​de la souscription et du Cloud.

Pour 2026, le groupe ​vise également une marge ⁠opérationnelle comprise entre 32,2% et 32,6%, et ‌un BNPA dilué non‑IFRS compris entre 1,30 et 1,34 euro.

Dassault Systèmes avertit ​que son ‌activité reste exposée à un environnement ⁠mondial économiquement et géopolitiquement incertain, ce qui pourrait peser sur sa croissance, ses résultats ⁠et ses ‌flux de trésorerie.

Le directeur général du ⁠groupe Pascal Daloz a réaffirmé l’ambition du ‌groupe de se concentrer sur ⁠la transformation de l’IA industrielle, tout en ⁠se concentrant ‌sur une "exécution rigoureuse" en 2025 et en ​2026 pour "générer un ‌impact mesurable et différenciant".

Dassault Systèmes a notamment cité son partenariat avec ​NVIDIA pour développer des World Models industriels.

Sur l'année 2025, le chiffre ⁠d'affaires de l'éditeur français de logiciels professionnels s'est élevé à 6,24 milliards d'euros alors que les analystes tablaient sur 6,30 milliards selon un consensus LSEG.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
22,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
