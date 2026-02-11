Guerre en Ukraine : avec 36 milliards d'euros en 2025, l'aide militaire à son niveau le plus bas

Après une frappe russe en Ukraine, le 9 février 2026. ( AFP / GENYA SAVILOV )

L'aide militaire de 2025 est même plus faible que celle allouée en 2022, qui n'était pourtant pas une année pleine.

Merci l'Europe. L'aide militaire à l'Ukraine a atteint son plus bas niveau en 2025, alimentée quasi-exclusivement par les Européens, dont les efforts pour compenser le désengagement américain ont permis d'éviter un décrochage complet, selon l'institut de recherche allemand Kiel Institute ce mercredi 11 février.

Au cours de l'année écoulée, les alliés de Kiev lui ont alloué 36 milliards d'euros d'aide militaire, un montant en baisse de 14% par rapport à l'année précédente (41,1 milliards en 2024), selon la dernière actualisation des données du Kiel Institute, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe du 24 février 2022. L'aide militaire de 2025 est même plus faible que celle allouée en 2022, qui n'était pourtant pas une année pleine.

Mais avec l'arrêt complet début 2025 de l'aide américaine, au lendemain du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le soutien à l'Ukraine aurait pu chuter davantage. Washington fournissait en effet, de 2022 à 2024, environ la moitié de l'aide militaire. Les pays européens ont consenti un effort important pour combler ce trou, augmentant leur enveloppe de 67% en 2025 par rapport à la moyenne 2022-2024.

Des "disparités croissantes"

Le Kiel Institute note toutefois des "disparités croissantes" entre les différents contributeurs européens, des pays d'Europe du Nord et de l'Ouest concentrant environ 95% de l'aide militaire. L'institut allemand calcule que l'Europe du Nord, qui représente 8% du PIB cumulé des pays donateurs européens, a fourni 33% de l'aide militaire européenne en 2025, tandis que l'Europe du Sud (19% du PIB) n'a contribué qu'à hauteur de 3%.

En 2025, une fraction de l'aide militaire (3,7 milliards d'euros) a été financée par les Européens dans le cadre du programme Purl, mécanisme lancé par l'Otan pour financer l'achat d'armement américain pour l'Ukraine. Le Kiel Institute y voit un "développement notable" de l'année écoulée, qui a notamment permis l'achat de batteries de défense anti-aérienne Patriot et de systèmes de lance-roquettes Himars. Les alliés européens de l'Ukraine passent par ailleurs de plus en plus de commandes à l'industrie d'armement ukrainienne, dans le sillage du Danemark qui a lancé le mouvement en 2024.

Selon le Kiel Institute, les capacités de production de l'Ukraine dans le domaine de la défense ont été "multipliée par 35" depuis 2022, mais les capacités financières de Kiev sont insuffisantes pour faire tourner les usines d'armement ukrainiennes à plein régime. Les commandes de 11 pays donateurs européens ont permis en 2025 de combler ce manque. Au second semestre 2025, 22% des achats d'armement pour l'Ukraine étaient fléchés vers des usines ukrainiennes, un record.