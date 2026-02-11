Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité

L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle.

"A la suite d'une concertation réunissant l'ensemble des parties prenantes de la direction du club (...) il a été décidé d'opter pour un changement à la tête de l'équipe première", a indiqué le club dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi, à 02h35 du matin, signe que la décision a été actée aux Etats-Unis, le pays du propriétaire Frank McCourt.

Une source ayant connaissance des dernières discussions a ensuite expliqué à l'AFP que la décision avait été "difficile à prendre" mais partagée par le propriétaire, le président Pablo Longoria, le directeur du football Medhi Benatia et De Zerbi lui-même.

"Un changement d'approche était nécessaire pour assurer la fin de saison et atteindre les objectifs, notamment la qualification en Ligue des champions", a poursuivi cette source.

Alors que De Zerbi avait annoncé que le mois de janvier serait "crucial", il n'a finalement pas résisté à une série de résultats très lourds (défaites 3-0 contre Liverpool et Bruges en Ligue des champions, 5-0 dimanche contre le Paris SG) ou difficilement explicables (défaite 2-0 contre Nantes, nul 2-2 face au Paris FC).

- Irrégularité et impuissance -

Lundi et mardi, l'ancien coach de Sassuolo et Brighton avait pourtant dirigé normalement les séances d'entraînement programmées à la Commanderie et la direction du club semblait surtout remontée contre les joueurs après la raclée historique infligée par le PSG.

"A aucun moment il n'a été question de changer le coach. Mais il va falloir trouver les leviers pour réveiller les joueurs, redonner du cœur à l'ouvrage", avait ainsi expliqué à l'AFP une autre source proche du groupe professionnel.

Roberto De Zerbi pendant un entraînement de l'OM à Marseille, le 20 janvier 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Mais De Zerbi reconnaissait lui-même depuis plusieurs semaines une forme d'impuissance face aux difficultés et à l'irrégularité de son équipe, qui a aussi été capable cette saison de battre le PSG au match aller ou d'écraser Lens (3-1), alors leader de L1, entre les matches contre Liverpool et Bruges.

"Je n'ai pas d'explication, c'est le plus grand problème en ce moment", a-t-il ainsi reconnu. "Si j'avais la solution pour cette irrégularité, je la trouverais à n'importe quel prix."

L'état-major du club n'a pas attendu et l'aventure marseillaise de De Zerbi, arrivé à l'été 2024 et auteur d'une belle deuxième place en championnat la saison dernière, se termine donc prématurément, marquée par une succession de crises, comme celle qui avait secoué Marseille lors du départ d'Adrien Rabiot au mois d'août.

- La liste s'allonge -

Désormais, l'OM doit trouver un second souffle pour la réception samedi (17H00) de Strasbourg en championnat, où le club pointe à la 4e place.

A moins que Longoria et Benatia ne trouvent rapidement un successeur à De Zerbi, l'intérim pourrait être assuré par "Pancho" Abardonado, l'un de ses adjoints, ou par Romain Ferrier, qui est en charge de l'équipe réserve.

Le podium et la qualification directe pour la Ligue des champions, essentiels pour un club dépensier, restent atteignables et la Coupe de France, que Marseille attend depuis 1989, est toujours un peu plus qu'un lot de consolation.

Mais alors que l'équipe a été renforcée cet été par des joueurs supposément de gros calibre (le champion du monde Benjamin Pavard, dont l'aventure olympienne vire au fiasco, Igor Paixao, Nayef Aguerd), l'OM compte quatre points de moins que la saison dernière au même stade.

Surtout, le départ de De Zerbi vient confirmer l'incapacité de l'OM à construire sur la durée. Le dernier coach à avoir tenu au moins deux saisons complètes sur le banc marseillais est ainsi Rudi Garcia (2016-2019).

Dans un club habitué à essorer ses entraîneurs, le projet d'un "cycle de trois ans" avec De Zerbi avait d'ailleurs fait sourire les sceptiques, même si cet entraîneur coté était à l'époque aussi évoqué au Bayern Munich ou à Manchester United.

Récemment encore, Longoria avait dit dans une interview vouloir faire de l'Italien le Diego Simeone de l'OM.

Inamovible, l'Argentin est aux commandes de l'Atlético Madrid depuis 2011. Longoria est lui président de l'OM depuis février 2021 et la liste des entraîneurs passés sur le banc marseillais depuis cette date n'en finit plus de s'allonger: Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi...