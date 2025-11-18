 Aller au contenu principal
Dassault Systèmes : vers le test du plancher des 21,65E du 16 mars 2020
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 14:53

Dassault Systèmes poursuit le cycle baissier amorcé avec la cassure des 26,3E : le titre s'enfonce déjà vers 23,1E et s'achemine vers le test du plancher des 21,65E du 16 mars 2020 ou de fin janvier 2019, ce qui nécessite un repli de 6% supplémentaires, l'équivalent de ce qui a été perdu depuis le 1er novembre.

DASSAULT SYSTEMES
23,2500 EUR Euronext Paris -1,19%
